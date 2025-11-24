ХАМАС планирует стать политической партией – СМИ

Палестинские радикалы из ХАМАС намерены адаптироваться к условиям мирной нормализации в Газе и трансформироваться в политическую партию для участия в послевоенной жизни анклава.

ХАМАС прорабатывает возможность трансформации в политическую партию, высокопоставленные члены движения вынесли подобное предложение на обсуждение руководством радикалов, передает Asharq al-Awsat.

В радикальном движении намерены участвовать в политической и экономической жизни Палестины на законных основаниях. Руководители ХАМАС призывают к "всеобъемлющему палестинскому примирению". Также планируется изменить структуру Организации освобождения Палестины.

Как отметили в ХАМАС, движение осознает изменение условий в свете нормализации и намерено продвигать позицию палестинцев в рамках новой реальности.