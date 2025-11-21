В ХАМАС заявили о возможном разрыве соглашения с Израилем

Палестинские радикалы заявили о нарушениях режима перемирия со стороны Израиля. В ХАМАС предупредили о возможном разрыве соглашения.

В ХАМАС заявили о возможности разрыва договоренностей о прекращении огня с Израилем, если еврейского государство продолжит нарушать режим перемирия.

"Продолжение нарушений Израиля может подорвать соглашение о прекращении огня, что ХАМАС разъяснил посредникам на переговорах в Каире"

– представитель ХАМАС Хазем Касем

Несмотря на предупреждения, радикалы готовы ко второму этапу мирного плана Трампа. О серьезности намерений ХАМАС свидетельствует присутствие представителей радикалов на переговорах в Каире, отмечает Касем. По словам спикера ХАМАС, движение выполнило все договоренности.

Радикалы также обеспокоены действиями ЦАХАЛ, который продвигается за "желтую линию" разграничения и увеличивает площадь подконтрольной территории.