Иран раскритиковал удар Израиля по Бейруту и ликвидацию командира Хезболлы

В МИД Ирана негативно отреагировали на удар ЦАХАЛ по южным пригородам Бейрута, в результате которых погиб командир штаба Хезболлы Хайтам Али Табатабаи.

Тегеран решительно осудил авиаудар израильской армии по столице Ливана, которым был убит глава штаба движения "Хезболла" Хайтам Али Табатабаи, с соответствующим сообщением выступил МИД Ирана.

В сообщении подчеркивается, что удар ЦАХАЛ является грубым нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, и одновременно с этим – жестокое нападение на ливанский суверенитет.

Напомним, что в воскресенье армия Израиля сообщила о том, что ею был нанесен удар по южным пригородам Бейрута, в результате которого был убит командир Хезболлы Хайтам Али Табатабаи. ЦАХАЛ постфактум уведомил об этом Вашингтон.

