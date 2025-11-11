Вестник Кавказа

Израиль ликвидировал главу "Хезболла" в Ливане

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ливане силами Израиля ликвидирован Табатабаи – глава штаба "Хезболла" и фактический военный руководитель движения. Удар был нанесен накануне.

Израильская армия нанесла авиаудар по столице Ливана, которым был убит глава штаба движения "Хезболла" Хайтам Али Табатабаи, сообщает ЦАХАЛ.

"Мы нанесли удар по самому высокопоставленному командиру террористической организации "Хезболла". Цель удара заключалась в том, чтобы помешать организации еще больше укрепить свои возможности и нанести точный удар по тем, кто пытается причинить вред Государству Израиль"

– ЦАХАЛ

Удар был совершен в воскресенье, о нем Израиль постфактум уведомил США.

Гибель Табатабаи подтвердили в "Хезболла".

В Израиле отметили, что не допустят укрепления движения "Хезболла", приверженность договоренностям с Ливаном сохраняется.

