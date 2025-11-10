"Хезболла" отказалась сложить оружие

Лидер "Хезболлы" заявил, что движение не сложит оружие. Он также призвал власти Ливана содействовать выводу войск ЦАХАЛ с юга страны.

Генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем выступил против демилитаризации шиитского радикального движения. Он также обратился к официальному Бейруту с призывом избавиться от израильских войск на юге Ливана.

"Мы не сложим оружие, ведь именно это оружие позволило нам достичь соглашения о прекращении огня c Израилем"

– Наим Касем

По словам Касема, США и Израиль пытаются влиять на политику Ливана, навязывая свои условия. Лидер радикалов отметил, что ответственность за случаи нарушения перемирия лежит на Израиле.

Отметим, что "Хезболла" и Тель-Авив в ноябре 2024 года заключили соглашение о прекращении огня.

Ранее в СМИ появилась информация о финансировании Ираном шиитского движения. Согласно этой информации, за последний год "Хезболла" получила около $1 млрд из Тегерана.