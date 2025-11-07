Хезболла получила $1 млрд от Ирана

США сообщили, что за последний год Иран передал Хезболле $1 млрд. В Вашингтоне отметили, что намерены перекрыть эти каналы финансирования.

Иран сумел передать Хезболле в 2025 году $1 млрд. Об этом рассказал Джон Херли, замглавы Минфина Соединенных Штатов, курирующий вопросы борьбы с терроризмом и финансовую разведку.

"Сейчас в Ливане есть возможность. Если нам удастся добиться разоружения Хезболлы, ливанцы смогут вернуть себе свою страну"

– замминистра финансов

По его словам, для этого необходимо положить конец иранскому влиянию, которое начинается с тех денег, которые Исламская Республика передает Хезболле.

Херли отметил, что Иран продолжает передавать средства своим доверенным группировкам даже с учетом непростой экономической ситуации внутри страны.