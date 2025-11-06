Иран отказался от переговоров с США на данном этапе

Глава МИД Ирана рассказал о ситуации вокруг переговоров с США. Он подчеркнул, что в нынешних условиях диалог с американской стороной исключен.

На текущем этапе переговоры с Соединенными Штатами невозможны. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Он пояснил, что это связано с отсутствием какого-либо конструктивного или позитивного подхода со стороны американской стороны.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что возобновить переговоры можно будет только тогда, когда Вашингтон продемонстрирует готовность к диалогу.

"Всякий раз, когда американцы будут готовы к переговорам, основанным на равенстве и преследовании общих интересов, такие переговоры могут стать возможными, и Иран рассмотрит их"

– Аббас Аракчи

В апреле и мае нынешнего года представители Исламской Республики и США провели серию из пяти раундов переговоров, посвященных ядерному вопросу. Шестой раунд был запланирован на середину июня, однако из-за обострения ирано-израильского конфликта его отменили.

Ранее на этой неделе президент США продлил на год действие ограничительных мер в отношении Ирана, принятых еще в XX веке. На следующий день после этого он рассказал, что Тегеран попросил Вашингтон отменить санкции.