Трамп: я открыт к диалогу с Ираном

Президент США сообщил о поступившей от Ирана просьбе снять санкции и отметил, что готов выслушать иранские предложения. Накануне Дональд Трамп продлил на год действие ограничительных мер в отношении Исламской Республики, принятых еще в прошлом веке.

Иран попросил у Соединенных Штатов отменить действующие против него санкции. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.

"Иран спрашивает, могут ли санкции быть сняты. На Иран наложены очень серьезные санкции США, из-за этого им очень трудно делать то, что они хотели бы"

– президент США

Он подчеркнул, что готов выслушать это.

"Посмотрим, что будет, но я был бы открыт для этого"

– Дональд Трамп

Накануне глава Белого дома продлил на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции в отношении Тегерана.