Введенные в XX веке санкции против Ирана продлили США

Глава Белого дома продлил на год действие односторонних санкций против Ирана. Он отметил, что США и Исламской Республике пока не удалось нормализовать отношения.

Соединенные Штаты продлили на год действие односторонних санкций в отношении этой страны. Об этом сказано в заявлении президента США Дональда Трампа, появившемся в Федеральном реестре.

Заявление гласит, что отношения между странами все еще не нормализованы, а процесс выполнения двусторонних соглашений, подписанных в 1981 года, продолжается. Речь идет об Алжирских соглашениях, поспособствовавших освобождению американских дипломатов, которые более года находились в Иране в качестве заложников. Кроме того, в этих соглашениях прописан принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны оставаться в силе и после 14 ноября 2025 года"

– Дональд Трамп

