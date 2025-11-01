Али Хаменеи поведал об условиях переговоров с США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сегодня назвал главные условия начала взаимодействия с США: все запросы Вашингтона будут рассмотрены Тегераном только при прекращении поддержки Израиля, подчеркнул он.

Иран готов сотрудничать с США, но при одном условии - только в случае прекращения Вашингтоном поддержки Тель-Авива Израиля и вмешательства во внутренние дела Ближнего Востока, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая перед иранскими студентами в честь дня захвата американского посольства в Тегеране.

"Запросы США о начале взаимодействия с исламской республикой будут рассмотрены Ираном не в ближайшем будущем, а только тогда, когда Вашингтон полностью прекратит поддерживать Израиль, свернет работу своих военных баз на Ближнем Востоке и больше не будет вмешиваться во внутренние дела стран этого региона"

- Али Хаменеи

Существующие противоречия между Ираном и США – это конфликт интересов между обеими странами, добавил верховный лидер Ирана, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил телеканалу Al Jazeera, что Тегеран рассмотрит вопрос возобновления переговоров по атомной проблематике, когда США будут готовы к честному диалогу.

Напомним, мы писали о том, что накануне Ирану сделали предложение о возобновлении переговоров, посвященных иранской ядерной программе, рассказала официальный представитель правительства Исламской республики Фатеме Мохаджерани. Она не стала называть страну, которая отправила и передала послания, однако добавила, что Тегеран подробнее расскажет о них, когда наступит подходящее время.