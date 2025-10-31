Предложение о возобновлении переговоров по ядерной сделке получил Иран

Ирану сделали предложение о возобновлении переговоров, посвященных иранской ядерной программе. Об этом рассказала 2 ноября официальный представитель правительства Исламской республики Фатеме Мохаджерани.
"МИД (Ирана – прим. ред.) получил послания (с предложением о возобновлении переговоров - ред.)"
– Фатеме Мохаджерани
Она не стала называть страну, которая отправила и передала послания, однако добавила, что Тегеран подробнее расскажет о них, когда наступит подходящее время.
Переговоры Ирана и США
Первые пять раундов ирано-американских переговоров состоялись в апреле и мае текущего года. Шестой раунд должен был пройти в середине июня, однако из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем он был отменен.
Ранее на этой неделе иракские СМИ сообщили со ссылкой на дипломатические источники, что Соединенные Штаты направили Ирану послание через Оман с предложением вернуться к переговорам, прерванным минувшим летом.
Восстановление ядерных объектов в Иране
В Иране также планируют заново отстроить ядерные объекты, получившие повреждения в результате бомбардировок со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.
"Научное (знание хранится – прим. ред.) в сознании наших ученых. Уничтожив здания и заводы, (США – прим. ред.) не создадут (нам – прим. ред) проблем"
– иранский президент
Он отметил, что возможности новых зданий и заводов будут даже больше.