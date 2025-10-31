Предложение о возобновлении переговоров по ядерной сделке получил Иран

В Иране подтвердили получение предложения о возобновлении переговоров по ядерной программе. Ранее об этом сообщили со ссылкой на источники иракские СМИ.

Ирану сделали предложение о возобновлении переговоров, посвященных иранской ядерной программе. Об этом рассказала 2 ноября официальный представитель правительства Исламской республики Фатеме Мохаджерани.

"МИД (Ирана – прим. ред.) получил послания (с предложением о возобновлении переговоров - ред.)"

– Фатеме Мохаджерани

Она не стала называть страну, которая отправила и передала послания, однако добавила, что Тегеран подробнее расскажет о них, когда наступит подходящее время.

Переговоры Ирана и США

Первые пять раундов ирано-американских переговоров состоялись в апреле и мае текущего года. Шестой раунд должен был пройти в середине июня, однако из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем он был отменен.

Ранее на этой неделе иракские СМИ сообщили со ссылкой на дипломатические источники, что Соединенные Штаты направили Ирану послание через Оман с предложением вернуться к переговорам, прерванным минувшим летом.

Восстановление ядерных объектов в Иране

В Иране также планируют заново отстроить ядерные объекты, получившие повреждения в результате бомбардировок со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Научное (знание хранится – прим. ред.) в сознании наших ученых. Уничтожив здания и заводы, (США – прим. ред.) не создадут (нам – прим. ред) проблем"

– иранский президент

Он отметил, что возможности новых зданий и заводов будут даже больше.