Иран готов к переговорам с США по ядерной программе

В Тегеран заявили о готовности к переговорам с Вашингтоном по своей ядерной программе, добавив, что этому мешают неадекватные требования, предъявленные Америкой.

Руководство Ирана готово проводить переговоры с США по поводу своей ядерной программы, но серьезным препятствием на пути к ним становятся выдвигаемые американской стороной требований, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Мы готовы к переговорам, чтобы развеять опасения по поводу нашей ядерной программы"

– Аббас Аракчи

По словам дипломата, возможность для сторон прийти к справедливому соглашению все еще остается. Однако, констатировал Аракчи, США предъявили Ирану "неприемлемые и обременительные требования".

Подход Трампа к Ирану

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об актуальной позиции Администрации Трампа по иранской ядерной проблеме после завершения срока действия СВПД и разрушения ядерных объектов в Иране.

"Сейчас в отношении Ирана ситуация с точки зрения американских властей выглядит достаточно просто. Все прежние требования остаются неизменными: Иран должен полностью отказаться от своей ядерной программы и прекратить все работы, связанные с обогащением урана. Также все действия Ирана в ядерной сфере должны находиться под контролем МАГАТЭ. Еще США хотели бы привязать к этой теме проблему ракет, способных носить ядерные боезаряды, расширив тем самым сделку с Ираном. Напомню, что ядерная сделка, которая была подписана 10 лет назад, не распространяется на средства доставки ядерного оружия", - прежде всего сказал он.

"Есть важный вопрос, который США пока деликатно обходят – это реальное состояние ядерной программы после израильских и американских бомбардировок. Дональд Трамп не раз заявлял, что ядерная программа Ирана уничтожена полностью, однако есть данные, по которым можно судить, что это не совсем так. По существу, основные реакторы и средства по обогащению урана, равно как и 500 кг обогащенного урана, остались нетронутыми. США не поднимают эту тему, так как хотят избежать повторения войны Ирана и Израиля. Если она начнется, это будет игра Израиля на то, чтобы втянуть США в активные боевые действия против Ирана, и Вашингтон не желает этого допустить", - подчеркнул Владимир Васильев.

"США необходимо сохранить свободу действий на Ближнем Востоке. Нанесение ударов по Ирану для них не должно зависеть от требований Израиля. Также США важно все-таки возобновить переговоры с Ираном. Поэтому можно предположить, что сейчас и Иран тоже выдвигает такие требования, на которые США не могут согласиться для восстановления диалога. Тем не менее, насколько я понимаю, сейчас США предпочтут воздерживаться от активных действий против Ирана, пока сохраняется план наладить более или менее стабильную ситуацию в секторе Газа", - ожидает американист.

"США сейчас загружены проблемами в других регионах. Зависло украинское урегулирование. Возможна эскалация событий вокруг Венесуэлы. Администрации Трампа пока не с руки занимать воинственную позицию на Ближнем Востоке, так что антииранских заявлений из Вашингтона мы пока не услышим. Есть же риск, что угрозы Тегерану немедленно придадут вдохновения Тель-Авиву для того, чтобы сорвать договоренности по Газе, а США надо получить некую карту против Израиля по этой теме, пока ХАМАС и сектор Газа тем или иным образом умиротворены. В дальнейшем возможно возвращение к иранской теме, но только после решения конфликтов в других регионах, особенно в Карибском бассейне", - обратил внимание Владимир Васильев.

Сдерживают Администрацию Трампа и внутриамериканские вызовы. "Кризис внутриполитической ситуации в США пока далек от разрешения, шатдаун продолжается, и тут Вашингтону не до силовых действий против Ирана. Из-за шатдауна американские военнослужащие не получают зарплаты, а чтобы оказывать на кого-то силовое давление, нужно, чтобы американская военная машина была хорошо отлажена, смазана и в принципе готова к боевым действиям, даже если речь идет только о предъявлении угроз. Поскольку из Америки постоянно идут сообщения о том, что в Пентагоне царит полная неразбериха, особенно не приходится ожидать реальных агрессивных действий со стороны США", - указал эксперт.

"Возможно, США отложили иранскую ядерную проблему на дальнюю перспективу, поскольку бомбардировки 22 июня глубинными бомбами ядерных заводов в Иране показали, что обычные системы вооружений вряд ли подходят для уничтожения мощностей, которые находятся в глубине горных массивов. Не исключено, что США сейчас будут испытывать сверхмалые или малые атомные заряды, чтобы протестировать более надежную атаку на ядерную программу Ирана. Не исключено, что США именно ради этого стали заявлять о намерениях возобновить испытания ядерного оружия – чтобы иметь возможность поражать очень хорошо защищенные стратегические объекты", - заключил Владимир Васильев.