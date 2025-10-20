Глава МИД Ирана рассказал о принципах иранской дипломатии

Иранская дипломатия основана на разуме, достоинстве и защите национальных интересов, и ключевое место в ней занимает доверие к силе диалога и логика, рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Аббас Аракчи.

"Окно иранской дипломатии остается открытым даже в самые бурные дни. В эпоху, когда некоторые путают дипломатию с торговлей, Иран доказывает, что переговоры — не проявление слабости, а продолжение верховенства разума"

- Аббас Аракчи

Глава внешнеполитического ведомства страны отметил: опыт Ирана показывает, что не существует абсолютных кризисов и непреодолимых тупиков, а ключевое значение в любых переговорах имеет доверие к силе диалога и устойчивость в логике взаимодействия.

Ведение переговоров с достоинством, мудростью и целесообразностью – стратегия, предписанная верховным лидером, и Иран никогда не будет вести переговоры с агрессором, который во время диалога отказывается от дипломатии и прибегает к угрозам и нападениям, добавил иранский министр.