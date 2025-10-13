Иран и США продолжают диалог через посредников

В Иране подтвердили продолжающийся обмен сообщениями с США. При этом в Исламской Республике отметили, что это пока нельзя назвать возвращением к переговорам.

Иран продолжает обмениваться сообщениями с Соединенными Штатами через посредников. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

При этом он отметил, что эти контакты нельзя назвать полноценными переговорами.

"Контакты между нами и противоположной стороной продолжаются так или иначе через посредников, но это не означает, что мы приступили к переговорам. Переговоры начинаются, когда стороны приходят к выводу, что уважают позиции друг друга и готовы рассматривать интересы друг друга на равноправной основе"

– Эсмаил Багаи

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Тегеран и Вашингтон не находятся сейчас на данной стадии.

Кроме того, Багаи обратил внимание на то, что Исламская Респубика по-прежнему открыта к переговорам, но лишь при условии сохранения права на развитие мирного атома.

В апреле-мае состоялось пять раундов ирано-американских переговоров по ядерному досье. Они проходили в Омане и Италии. Шестой раунд должен был состояться в июне, однако из-за обострения конфликта между Исламской Республикой и Израилем он был отменен.

Напомним, в минувшие выходные перестал действовать Совместный план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, заключенный в 2015 году.

Диалог Ирана и США после СВПД

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о перспективах переговоров по иранской ядерной программе после завершения срока действия Совместного всеобъемлющего плана действий.

"Иран безусловно заинтересован в продолжении контактов в США по всем самым чувствительным для него темам. Это и перспектива снятия антииранских санкций, и возможность заключения соглашений с США, которые, с одной стороны, смогут избавить Иран от тяжелых экономических ограничений, а с другой стороны, все-таки позволят ему сохранить свое лицо и не допустить полного обнуления обогащения урана на иранской территории", – прежде всего сказала она.

"Возможно, ведется диалог еще и по вопросу ограничения радиуса действий баллистических ракет Ирана, что предлагают США. Этот вопрос пока со стороны Ирана не находит отклика, иранское руководство не готово обсуждать ограничение радиуса действия своих ракет, но, возможно, в процессе разговора эти темы обсуждаются", – добавила Ирина Федорова.

"Истечение срока действия СВПД не означает прекращение переговоров по иранской ядерной программе. Они продолжаются. Иран пока не выходит из ДНЯО и соблюдает все те ограничения, которые ДНЯО на него накладывает. С другой стороны, по механизму snapback восстановлены антииранские санкции Совбеза ООН, что составляет очень сложную ситуацию для Ирана. Я думаю, Иран стремится договориться на каких-то условиях с западными странами, чтобы избавить население от тягот экономических санкций", – заключила востоковед.