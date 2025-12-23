Россия поднимет нефтедобычу до 3,8 млрд баррелей в год

Вице-премьер России Александр Новак заявил о планах нарастить добычу нефти в России до 540 млн т, то есть 3,8 млрд баррелей в год.

Годовая добыча нефти в России вырастет в среднесрочной перспективе нефти до 540 млн т в год, то есть 3,8 млрд баррелей в год, или 10,35 млн баррелей в сутки, – такая цель поставлена правительством РФ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы планируем выйти на уровень 540 млн т и придерживаться таких цифр. Для этого, конечно, очень важно продолжать работу, связанную с созданием условий для обеспечения такого уровня добычи"

– Александр Новак

Заместитель председателя правительства пояснил, что сейчас российские нефтяники приступают к добыче трудноизвлекаемых запасов, большинство которых находится на арктическом шельфе. Такая добача, указал Новак, поглощает дополнительные средства и нуждается в инвестициях.

"Поэтому будем продолжать работу, в том числе и в подготовке и создании условий для стимулирования привлечения инвестиций в эту отрасль"

– Александр Новак

В уходящем году, указал Новак, нефтедобыча в РФ останется на прошлогоднем уровне, то есть составит примерно 516 млн т. А вот в следующем году показатель может увеличиться, по прогнозу социально-экономического развития, на 2%, до 525 млн т.

Говоря о ценах на нефть, он уточнил, что Москва держит в каечстве ориентира стоимость нефти Brent в $69-70 – на перспективу ближайших лет.

"В нашем прогнозе цены марки Brent заложены на уровне $69-70 за баррель среднесрочно, даже с частичным снижением, то есть мы все-таки консервативно стараемся подходить к общей оценке параметров по цене на нефть"

– Александр Новак

Российская энергетика и санкции

По словам вице-премьера, энергетика России справляется с последствиями санкций Запада. Он признал, что сначала санкции погружают в состояние неопределенности, так как на внесение изменений, связанных с ними, нужно время.

"Но практика показывает, что адаптация происходит и находятся новые партнеры, новые точки взаимоотношений"

– Александр Новак

Политик подчеркнул, что российские товары в целом востребованы на мировом рынке, особым спросом пользуются энергетические товары.

"Сейчас мы, конечно, развиваем и высокотехнологичную торговлю, но в целом мы являемся крупнейшими производителями на рынке энергетических ресурсов"

– Александр Новак

Российский СПГ

Вице-премьер также прокомментировал ситуацию на рынке СПГ, уточнив, что развивать его производство по-прежнему планируется.

Он напомнил, что ранее была поставлена задача – достичь показателя 100 млн т в год к 2030 году.

"Понятно, в связи с санкционными ограничениями сейчас на несколько лет это будет сдвинуто вправо"

– Александр Новак

В то же время он обратил внимание на то, что строительство заводов по производству СПГ в РФ не прекращалось, а сам СПГ продолжает оцениваться как один из ключевых секторов и драйверов развития энергетики.