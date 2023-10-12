Сколько земли Израиль изъял у Палестины?

Израиль одобрил очередное изъятие земли на Западном берегу реки Иордан в свою пользу. За 2024 год это уже третий раз, когда Тель-Авив забирает спорные территории, на которые претендует Палестина. Кому принадлежит Западный берег реки Иордан и зачем Израилю палестинские земли - рассказываем в этом материале.

Что Израиль отобрал у Палестины?

Как сообщает израильская неправительственная организация ”Шалом Ахшав” (”Мир сейчас”), продвигающая израильско-палестинское урегулирование в рамках формулы ”Два государства для двух народов”, 25 июня 2024 года израильский комитет, который занимается вопросами строительства на Западном берегу реки Иордан, одобрил экспроприацию почти 13 квадратных километров территории в Иорданской долине. Всего за 2024 год Израиль отобрал у Палестины почти 24 квадратных километра земли. Но кому на самом деле принадлежит земля на Западном берегу реки Иордан?

Кому принадлежит Западный берег реки Иордан?

Само понятие Западный берег реки Иордан возникло в 1947 году во время раздела Палестины. Тогда Западный берег реки Иордан был обозначен как палестино-арабская территория.

В 1950 году Западный берег реки Иордан был оккупирован Иорданией.

В 1967 году во время Шестидневной войны Израиль получил контроль над территорией, которую он назвал Иудея и Самария.

В 1990-х годах в рамках соглашений ”Осло” Западный берег реки Иордан или просто Западный берег был разделён на три зоны: Зона А управляется Палестинской национальной администрацией; Зона B под контролем ПНА и Израиля, Зона С принадлежит Израилю и составляет 60% Западного берега.

ПНА контролирует чуть более 160 палестинских анклавов на Западном берегу.

На сегодняшний день Западный берег реки Иордан - один из камней преткновения на пути урегулирования израильско-палестинского конфликта: Израиль считает территорию своей исторической родиной, а Палестина рассматривает её как важную часть своего будущего государства.

Где находится Иорданская долина?

Иорданская долина формирует границу между Израилем, Западным берегом реки Иордан и Иорданией, и составляет третью часть Западного берега. 60% территории долины контролируются Израилем. Одновременно с тем, в Долине проживает чуть более 60 тысяч палестинцев. Площадь Иорданской долины 2,4 тысячи квадратных километров. Для Израиля Иорданская долина важна, в первую очередь, с точки зрения сельскохозяйственных интересов. В 2019 году премьер-министр Беньямин Нетаньяху предложил план по полной аннексии Иорданской долины с выделением города Иерихона в качестве палестинского анклава.

Чьи земли забрал Израиль?

По данным неправительственной организации ”Шалом Ахшав”, Израиль забрал часть земель между собственными поселениями Яфит и Масуа, которые до этого были обозначены как заповедник и пожарная зона для пользования в военных целях. То есть фактически до объявления этой территории государственной собственностью Израиля она и так контролировалась Тель-Авивом. Тогда почему Палестина и международное сообщество называет эти действия еврейского государства незаконными?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всё дело в том, что соглашения ”Осло”, в рамках которых Западный берег реки Иордан был разделен на три зоны, каждая из которых подконтрольна либо Израилю, либо Палестине, либо обоим, определяет их временный статус до подписания окончательного соглашения между Израилем и Палестиной и последующей передачи всей территории Западного берега (в том числе и части Иорданской долины) Палестине. Однако поскольку соглашения и решения израильско-палестинского конфликта не последовало, Израиль по-прежнему продолжает претендовать на спорные территории, которые в рамках международного права рассматриваются как оккупированные Израилем.

Как Израиль забрал землю у Палестины?

Надо отметить, что земли на Западном берегу реки Иордан Израиль у Палестины отнимет с помощью официальных решений на законодательном уровне. В 2024 году, в частности, Израиль просто объявил палестинские территории своей государственной землёй, поскольку она никем не используется. В целом закон, который действует со времен Османской империи и Британского мандата в Палестине и используется сейчас, предусматривает временное владение землёй оккупирующей силой до тех пор, пока не будет установлен суверенитет Палестины. У палестинских владельцев земли, если таковые объявятся, есть 45 дней на то, чтобы обжаловать решение Израиля в военном апелляционном комитете.

Зачем Израиль забирает палестинские земли?

Ответить на вопрос ”почему Израиль забрал часть территории Палестины” достаточно просто - Тель-Авиву нужны территории:

для создания израильских поселений

для ведения сельского хозяйства

из стратегических соображений.

Новость об очередном обозначении Израилем государственных земель на территории Палестины появилась после того, как Высший комитет планирования Гражданской администрации Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан) приступил к обсуждению плана по строительству 6000 тысяч единиц жилья.