МИД РФ: Россия настроена комплексно развивать связи с Азербайджаном

Россия настроена на комплексное развитие отношений с Азербайджаном в в полном соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии, рассказали в МИД РФ.

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин рассказал об отношениях России и Азербайджана, развитии экономических связей и нацеленности России на установление стабильного мира на Южном Кавказе.

Прежде всего он указал на важное значение встречи лидеров России и Азербайджана в Душанбе и заверил, что РФ имеет настрой на развитие отношений с азербайджанской стороной.

"Состоявшаяся 9 октября этого года в Душанбе встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева придала мощный позитивный импульс нашим отношениям. Настроены развивать их в комплексе, в полном соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года"

– Михаил Калугин

В экономическом сотрудничестве России и Азербайджана наблюдается позитивная динамика, продолжил дипломат. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 7,7% до $4,4 млрд, в этом году он увеличится еще – ожидается уровень в $5 млрд.

В конце лета в Астрахани на 23-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству РФ и АР были намечены перспективные направления работы, напомнил он.

При этом Российско-азербайджанские связи в культурно-гуманитарной сфере в настоящее время отстают от взаимодействия в экономике. Калугин сообщил, что имеется нацеленность на скорейшее выправление данной ситуации.

Также он указал на важное значение для России стабильности на Южном Кавказе.

"Интересы России на Южном Кавказе незыблемы. Для нас главное – сохранить там пояс стабильности и процветания, чтобы мы могли совместно со странами региона раскрывать его потенциал, укреплять добрососедство"

– Михаил Калугин

По словам дипломата, мир и созидание на Кавказе – фундаментальный интерес России.

"Подчеркну, Россия – не просто сосед Южного Кавказа. Россия сама – кавказская держава. С народами по южную сторону хребта нас объединяют вековая дружба, славные страницы общей истории, цивилизационная близость, миллионы семейных, родственных уз. На протяжении длительного времени мы жили в составе единого государства"

– Михаил Калугин

Он добавил, что сближение с Россией в свое время позволило народам Кавказа сохранить свою идентичность, в период СССР происходило становление государственных основ республик Южного Кавказа.

"Совершенно убежден в том, что наши уникальные отношения неподвластны времени и внешнему давлению"

– Михаил Калугин

Также представитель МИД РФ коснулся вопроса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Что касается трехстороннего формата кооперации на Южном Кавказе, то позиция России хорошо известна и изменений не претерпела. Продолжаем оказывать содействие установлению прочного мира между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов. Лидерами России, Азербайджана и Армении была согласована "дорожная карта" по всем ключевым направлениям"

– Михаил Калугин

Дорожная карта включает ряд взаимосвязанных треков, таких как выработка мирного договора, разблокирование транспортных и экономических связей, делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы, развитие диалога общественности двух государств, перечислил он, передает РИА Новости.

"Сегодня Баку и Ереван ведут преимущественно диалог напрямую, без посредников. Министрами иностранных дел двух республик парафирован текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. С учетом вклада российской стороны и лично президента Российской Федерации Владимира Путина в процесс армяно-азербайджанской нормализации будем рады принять партнеров на нашей площадке для подписания итогового документа"

– Михаил Калугин

Россия на Южном Кавказе

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о стратегических интересах России в регионе Южного Кавказа и состоянии отношений Москвы с южнокавказскими государствами.

"Интересы России на Южном Кавказе заключаются, прежде всего, в стабильности, предсказуемости и прогнозируемом развитии событий в регионе. Для этого необходимо, чтобы на регион не оказывали влияние внешние игроки. При этом мы видим сегодня, что со стороны Евросоюза и Великобритании проводится достаточно деструктивная политика, с попытками раскачать ситуацию в Грузии. Идет активное вовлечение Армении в орбиту влияния Евросоюза, учащаются военные контакты между натовскими и армянскими военными", - прежде всего сказал он.

"Южный Кавказ является с геополитической и геоэкономической точек зрения одним из важнейших регионов, поскольку через него проходят ключевые транспортные коммуникации по направлениям "Восток-Запад" и "Север-Юг". В связи с этим вся евразийская дипломатия нацелена сейчас на поддержание добрососедских стабильных отношений со странами региона и на реализацию новых крупных проектов, прежде всего платформы "3+3", которая обеспечит связанность и безопасность развития региона", - продолжил Игорь Коротченко.

"Буквально на днях заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин побывал с визитом в Баку, где встретился с коллегами в Министерстве иностранных дел Азербайджана; также его принял помощник президента Хикмет Гаджиев. По оценке российского МИДа, это был очень хороший и эффективный визит. Интервью, с которым выступил новый заведующий четвертым отделом стран СНГ Михаил Калугин, еще раз подчеркивает приоритет Южного Кавказа, и, конечно же, одна из ключевых стран — Азербайджан", - отметил главный редактор "Национальной обороны".

"Сейчас, после встречи президентов президента Путина и президента Алиева в Душанбе, последовательно решается вопрос о том, чтобы закрыть и перевернуть те страницы, которые в недавнем прошлом вызывали проблемы в отношениях между двумя странами, и перейти на стабильное и эффективное взаимодействие на основе Декларации о союзническом взаимодействии 2022 года. Россия настроена на последовательное развитие всего спектра отношений в области политики, межрегионального взаимодействия, экономики и культурных связей. Оценки, которые прозвучали в интервью Михаила Калугина, носят сбалансированный характер и отражают общий настрой Москвы на работу с целью, чтобы Южный Кавказ был регионом мира и стабильного развития внутрирегиональных связей", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Отдельно военный аналитик обратил внимание на растущую заинтересованность Москвы в нормализации контактов с Тбилиси. "Если мы говорим в целом о связях России со странами Южного Кавказа, то в этом году стоит отметить позитивную динамику. Было высказано, что Россия хотела бы развития на основе взаимности отношений с Грузией. Поскольку торгово-экономическое взаимодействие с Грузией осуществляется успешно, возможно, необходимо выходить в какие-то практические форматы на иных уровнях контактов", - пояснил он.

"Также я считаю необходимым отметить необходимость взаимодействия мозговых центров стран Южного Кавказа с российскими коллегами. Эксперты и аналитики могут в более свободном формате обсуждать существующие проблемы, искать пути и перспективы их решения, предлагать новые варианты взаимодействия и сотрудничества в пока не задействованных, более тесных форматах и выдвигать соответствующие предложения с их доведением до центров принятия решений в наших странах. Это важно, поскольку методы экспертной дипломатии должны быть востребованы сегодня", - добавил Игорь Коротченко.

"Главным в российском сотрудничестве с Южным Кавказом все-таки является реализация транспортных коридоров, обеспечение бесшовности логистики для того, чтобы экономики РФ и ее региональных партнеров и союзников извлекали максимум выгоды из нашего взаимодействия. От экономики сегодня в значительной мере зависит практическая политика, это дополнительно мотивирует на то, чтобы коридоры, которые проходят через регион, работали эффективно на пользу всех стран-участниц проектов. И тут нельзя не подчеркнуть еще раз важность платформы "3+3"", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".