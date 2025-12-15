Экспорт ненефтегазовой продукции Азербайджана в РФ превысил $1 млрд

Предприниматели из России закупили продукции у Азербайджана на более чем $1 млрд в этом году. Рост за год составил 1%.

Россия остается ключевым для Азербайджана направлением ненефтегазового экспорта. Стоимость поставок за 11 месяцев года достигла отметки в $1,08 млрд, что на 1% выше показателей прошлого года.

АР также нарастила поставки товаров и ресурсов, не связанных с добычей нефти и газа, в другие страны. Так, на 7,7% вырос экспорт в Турцию, составив $546 млн, значительный рост поставок пришелся на Швейцарию – на 63%. В сторону Альп направилось азербайджанской продукции на $315 млн.

Немного уступила Швейцарии Грузия, которая импортировала товаров на чуть более чем $300 млн.

Новый уровень экспорта в РФ

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на рекордность азербайджанского экспорта в РФ.

"Это новый рекорд, поскольку прежде экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Россию не превышал $1 млрд. Общая тенденция товарооборота за 11 месяцев также показывает рост", - прежде всего сказал он.

"Вне всякого сомнения, растет популярность азербайджанской сельскохозяйственной продукции на российском рынке. В этом году Азербайджан был рост производства бахчевых и фруктов, которые всегда имели широкий спрос в России – еще в советское время они были легко узнаваемы, а бакинские помидоры являются своеобразным брендом на российских рынках", - отметил Ровшан Ибрагимов.

"Росту экспорта в РФ безусловно способствовало увеличение пропускной способности российско-азербайджанской границы, что произошло благодаря ряду реформ. От границы России до Баку сейчас идет современная магистраль, которая позволяет более интенсивно и своевременно перевозить продукцию. В целом известно, что если есть выход на рынки и они удобны, продукция всегда найдется для того, чтобы обеспечить нарастающий спрос. Поэтому, я думаю, именно логистическая сторона экспорта играет роль в том, что ненефтяной сектор Азербайджана растет", - подчеркнул экономист.

"Спрос на азербайджанские товары в России таков, что сейчас многие производители в Азербайджане расширяют площади фруктовых садов и бахчевых, а также парники, потому что в зимнее время на российском рынке тоже ждут наши продукты. Стоит добавить, что фиксируется рост продуктивности выращиваемых сортов, появляются избытки, которые можно отправлять на экспорт в РФ", - добавил Ровшан Ибрагимов.

Что Азербайджан хочет продавать в Россию?

Экономист сообщил, что азербайджанским компаниям интересно поставлять в Россию не только фрукты и овощи, но и продукты их переработки. "Скажем, речь о поставках наряду с помидорами томатного соуса, кетчупа и прочих позиций промышленной переработки сельскохозяйственной продукции. В Азербайджане есть ряд компаний, которые этим занимаются, и по мере развития они будут искать выхода на более широкие рынки", - сказал он.

"Кроме того, есть интерес к наращиванию поставок в Россию продукции химической промышленности, в первую очередь удобрений, поскольку их производство возрастает. Карбонатные удобрения сейчас очень активно производятся в Азербайджане, потребность в их экспорте увеличивается. При этом Россия — ближайший рынок для такого экспорта, и логично, чтобы такого рода промышленная продукция поставлялась за рубеж в первую очередь именно в РФ", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

"Отдельный интерес представляют совместные производства. По мере того, как формируются кластеры производства деталей технологичной продукции, растут возможности для двустороннего сотрудничества, когда из Азербайджана эти детали поставляются в Россию для использования при сборке окончательной продукции. Возможности здесь, на самом деле, широкие", - подчеркнул эксперт.

"Все это мотивирует на совершенствование условий трансграничных перевозок. По мере роста экспорта в РФ растет и потребность в дальнейшем развитии логистики, чтобы товары пересекали границу без задержек. Если это будет сделано, то естественным образом продолжится поддерживающее друг друга увеличение производства в Азербайджане и расширение экспорта в Россию", - заключил Ровшан Ибрагимов.

