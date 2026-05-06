Война против Ирана может обойтись США в $1 трлн – CNN

Конфликт США с Ираном, если учитывать долгосрочную перспективу, может стоить Соединенным Штатам $1 трлн. Траты на войну растянутся на несколько лет даже после ее окончания – предстоит восстанавливать запасы вооружений, также на экономике скажется рост цен на топливо.

Около $1 трлн может стоить военный конфликт США против Ирана, такую оценку дала эксперт Гарвардской школы Кеннеди Линда Билмс, передает телеканал CNN.

Билмс, подсчитывая стоимость конфликта для США учла не только краткосрочные затраты, но и долгосрочную перспективу. Например, предстоит восстановить запасы боеприпасов, процесс займет несколько лет, при этом стоимость использованных ракет Tomahawk составила $2 млн за штуку, однако замена обойдется дороже – около $3,5 млн за штуку. Сотни миллиардов долларов может стоить среднесрочное и долгосрочное обслуживание используемой в конфликте техники. Также у США есть социальные обязательства перед 55 тыс военных, которые задействованы в конфликте.

Еще один фактор, который стоит учитывать при оценке стоимости конфликта – его влияние на экономику и рост цен на топливо. Вскоре в США галлон бензина (3,79 литра) может подорожать до $5.

Отметим, что по официальным оценкам Пентагона, война обошлась Соединенным Штатам на данный момент почти в $29 млрд.