Ушел из жизни бывший тренер "Алании"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Французский специалист Роллан Курбис скончался сегодня на 73-м году жизни. Он возглавлял владикавказскую "Аланию" в 2004 году.

Бывший главный тренер владикавказского футбольного клуба "Алания" Роллан Курбис скончался в возрасте 72 лет. Об этом пишет французская пресса.

Причина смерти специалиста на данный момент неизвестна.

Курбис тренировал "Аланию" в 2004 году. В течение карьеры работал также с "Аяччо", "Марселем", "Монпелье", сборной Нигера и другими командами.

С 2005 года Курбис работал спортивным комментатором и ведущим футбольных программ на телевидении и радио.

