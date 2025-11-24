Ушел из жизни бывший тренер "Алании"

Французский специалист Роллан Курбис скончался сегодня на 73-м году жизни. Он возглавлял владикавказскую "Аланию" в 2004 году.

Бывший главный тренер владикавказского футбольного клуба "Алания" Роллан Курбис скончался в возрасте 72 лет. Об этом пишет французская пресса.

Причина смерти специалиста на данный момент неизвестна.

Курбис тренировал "Аланию" в 2004 году. В течение карьеры работал также с "Аяччо", "Марселем", "Монпелье", сборной Нигера и другими командами.

С 2005 года Курбис работал спортивным комментатором и ведущим футбольных программ на телевидении и радио.