Китай приветствует визит Владимира Путина

Пекин, как заявил официальный представитель МИД КНР, приветствует визит президента России Владимира Путина, который начнется сегодня.

Дипломат пояснил, что во время визита российского лидера он и председатель КНР Си Цзиньпин проведут обмен мнениями о российско-китайском сотрудничестве в различных сферах. Кроме того, главы государств обсудят международные и региональные темы, представляющим взаимный интерес.

Треугольник Россия-Китай-США

Визит Владимира Путина проходит спустя всего неделю после посещения Пекина президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим помимо двустороннего аспекта повестка дня переговоров президента России с председателем КНР Си Цзиньпином естественным образом включит в себя и трехсторонний: взаимодействие в треугольнике Москва-Пекин-Вашингтон. О том, какого наполнение этого аспекта, "Вестник Кавказа" поговорил с заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов, профессором Высшей школы экономики Андреем Баклановым.

"У России сейчас весьма большие ожидания, что в треугольнике Россия-Китай-США что-то начнет меняться в лучшую сторону. Глобальная конфигурация проблем подвигает нас к тому, чтоб мы нашли какой-то общий знаменатель, отодвигая в сторону те вопросы, по которым нам сейчас слишком сложно договариваться, и сосредотачиваясь на объединяющих наши интересы темах. В частности, можно было бы определить более ясно режим судоходства и взаимодействия на море", - прежде всего сказал он.

"Текущие события в Ормузскому проливе показывают, что эта проблема действительно назрела, и появились новые моменты, которые не укладываются в существующие правовые документы, включая Морскую конвенцию 1982 года. Эта конвенция совершенно определенно устарела. Три крупнейшие государства должны сейчас попробовать в первую очередь найти на своем уровне супердержав общие подходы к режиму судоходства, а затем решать этот вопрос более централизованно. Возможно, для этого потребуются те или иные дополнительные усилия на международном уровне", - пояснил Андрей Бакланов.

"Я выступаю за то, что всегда нужно искать точки соприкосновения. Безусловно, предварительно необходимо, чтобы США каким-то образом смогли отодвинуться от тех кризисных моментов, которые они создали на Ближнем Востоке. Нам надо совместно работать над тем, чтобы завершить этот этап ближневосточного обострения. Без этого, конечно, сложно будет выйти на полноценный диалог. При этом необходимо подчеркнуть, что сейчас назрел вопрос о возможности образования Большой Тройки – Россия, Китай, США", - обратил внимание дипломат.

Российско-китайская повестка дня

Заместитель председателя Ассоциации российский дипломатов указал на исключительно позитивный характер двустороннего взаимодействия России и Китая. "Визит Владимира Путина в Пекин еще раз продемонстрирует конструктивность наших двусторонних связей и их более солидный характер – у нас преобладает позитив, а не негатив, как в отношениях между американцами и китайцами, где тоже есть очень крупные проекты, но им приходится заниматься смягчением обострений в торговой сфере и политике. Россия же в сотрудничестве с Китаем продолжает свои усилия, направленные на то, чтобы по каждому направлению взаимодействия у нас не останавливалось развитие", - сообщил он.

"У России и Китая почти по всему спектру идет отработанное сотрудничество – приграничное, межрегиональное, на уровне межправительственных и межпарламентских комиссий. Мне кажется, что пока хромает вопрос научно-технического сотрудничества, и его необходимо подрегулировать, он пока не соответствует ни уровню XXI века, ни интересам России и Китая. Я встречаюсь сейчас с представителями бизнеса и пытаюсь всех подвинуть к тому, чтобы были интересные предложения по части расширения и углубления научно-технических контактов, но в этом направлении предстоит еще много работать", - заключил Андрей Бакланов.