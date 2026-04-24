Иран предложил США открыть Ормузский пролив – СМИ

Новое предложение направил Тегеран Вашингтону: иранская сторона предлагает сначала деблокировать Ормуз, а затем перейти к переговорам по ядерной программе.

Иран передал США новое предложение по урегулированию конфликта, в рамках которого американские военные должны снять морскую блокаду, после чего стороны смогут перейти к переговорам по иранской ядерной программе, передает портал Axios со ссылкой на источники.

Иранское предложение было передано через посредников в Пакистане, оно направлено на преодоление "разногласий относительно масштаба ядерных уступок, на которые иранское руководство готово пойти, чтобы достичь сделки", сообщает Axios.

В сообщении говорится, что иранское предложение прежде всего сконцентрировано на решении ситуации с Ормузским проливом. Также предполагается продление перемирия на длительный период или прекращение войны.

При этом приступить к обсуждению ядерной программы Иран планирует уже после того, как США снимут блокаду и пролив будет открыт.