Пакистан возрождает грузоперевозки с Турцией и Ираном

Министр железных дорог Пакистана Ханиф Аббаси объявил, что Исламабад возродит экологический грузовой поезд Исламабад-Тегеран-Стамбул, который отправится из пакистанской столицы 31 декабря 2025 года.

Пакистан серьезно настроен расширить региональные связи с Исламской Республикой Иран, заявил член Национальной ассамблеи страны, министр железных дорог Ханиф Аббаси, выступая перед представителями Торгово-промышленной палаты Равалпинди.

"Чтобы способствовать этому, Пакистанские железные дороги планируют к концу этого года обеспечить железнодорожные перевозки по маршруту Пакистан-Иран-Турция"

- Ханиф Аббаси

Программа возрождения контейнерного поезда Исламабад-Тегеран-Стамбул будет реализована с 31 декабря, и использование этого маршрута очень важно для региональной торговли страны, отметил министр, передает NourNews.

Также в ходе своего выступления Аббаси призвал бизнес-сообщество воспользоваться этими новыми возможностями.