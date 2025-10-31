Иран организует саммит по примирению Пакистана и Афганистана

В МИД Ирана заявили о том, что в середине декабря планируют провести встречу в контексте обострения ситуации между Афганистаном и Пакистаном. Тегеран планирует привлечь в переговорный процесс Россию.

В Тегеране заявили о готовности организовать встречу по афганской тематике из-за обострения отношений Кабула и Исламабада. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Он подчеркнул, что встреча ожидается через месяц, на нее будут приглашены соседи Афганистана, кроме того, ожидается присутствие представителей России и Китая.

"В повестке дня – весьма важные вопросы и на региональном уровне – каким образом можно помочь Афганистану и поддержать стабильность, используя региональные механизмы"

– Саид Хатибзаде

Дипломат подчеркнул, что Иран сделал ряд "эффективных шагов" в нормализации отношений Афганистана и Пакистана, поскольку ранее в Иране выразили готовность взять на себя роль посредника для решения ситуации.

Иран и его восточные соседи

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об интересах Ирана в урегулировании проблем, возникших между двумя его восточными соседями – Афганистаном и Пакистаном.

Прежде всего востоковед отметил имиджевый компонент организации мирного саммита по афгано-пакистанской проблеме в Иране. "Иран – страна, которая претендует на доминирование в регионе и работает над своей репутацией. Поэтому ему очень важно играть роль международной площадки, на которой происходит урегулирование разного рода сложных вопросов как регионального, так и глобального значения. В данном случае Иран абсолютно справедливо считает себя страной, которая могла бы предоставить площадку для урегулирования тяжелого афгано-пакистанского вопроса", - сказал он.

"Иран граничит непосредственно и с Афганистаном, и с Пакистаном, в связи с чем ему крайне важно иметь стабильность на границах с обеими странами. В случае полномасштабной войны между Кабулом и Исламабадом может начать нарастать нестабильность в самом Иране, где и так ситуация непростая. Кроме того, у Ирана безусловно есть свои интересы в обоих государствах с точки зрения вопросов этнического характера", - продолжил Фархад Ибрагимов.

"В Афганистане проживает около 20 млн персоязычных таджиков. Иран не может не волновать их судьба, потому что Афганистан занимает ключевое место в формировании персоязычного мира в регионе Среднего Востока и Южной Азии. В Пакистане есть те или иные этносы, имеющие непосредственное отношение к персам. А белуджи, проживающие в Пакистане и в Иране, служат дополнительным связующим звеном между этими странами. Так что Иран не может оставаться в стороне и наблюдать, как стороны приближаются к войне, которая может иметь катастрофические последствия для региона", - подчеркнул политолог.

"Тегеран уверен, что у него есть все силы и возможности для того, чтобы провести подобного рода мероприятия и усадить Исламабад и Кабул за стол переговоров. Но здесь возникает весьма деликатный вопрос, сможет ли действительно Иран по-настоящему примирить обе стороны. В целом, иранская площадка выглядит респектабельной, но очень сложно сказать, насколько Афганистан и Пакистан готовы прийти к какому-то компромиссу. И та, и другая страна настроены сейчас крайне негативно друг к другу. Даже если они о чем-то сейчас договорятся, нет гарантий того, что через некоторое время не произойдет нарушений перемирия. Поэтому Иран берет на себя очень серьезную ношу посредника, и неуспех может ударить по его авторитету", - обратил внимание он.

"Тем не менее, желание провести мирный саммит понятно: на Западе говорят, что Иран изолирован, что это токсичное государство т государство-изгой, с которым никто не хочет общаться. Поэтому уже для внутренней аудитории организация такого саммита будет говорить многое: Иран не только не находится в изоляции, но и устраивает встречи таких непростых государств, как ядерная держава Пакистан и Афганистан под властью Талибана", - добавил Фархад Ибрагимов.

Что может сделать Иран?

Эксперт отметил, что Ирану будет логично предложить сторонам вернуться к положению дел, существовавшему до недавних боевых действий в приграничных районах. "Тегеран может предложить восстановить статус-кво на границе по линии Дюранда, которая является камнем преткновения между афганской и пакистанской сторонами. То есть инициатива Ирана будет состоять в идее не ворошить прошлое, а оставить этот вопрос будущим поколениям. Считается, что, когда горячие головы подостынут, ситуация урегулируется, а Афганистан в конце концов обретет спокойствие и стабильность, то можно будет возвращаться к таким чувствительным и тяжелым вопросам, как пограничные конфликты", - пояснил он.

"В любой стране мира пограничный вопрос является очень тяжелым, так как каждая из сторон пытается продавить наиболее выгодную для себя позицию и при необходимости торговать ею. В случае афгано-пакистанской границы сложность возрастает из-за того, что оба государства – тяжелые игроки, каждый по-своему специфичен. Иранцы это прекрасно понимают, и потому реалистичной целью саммита в Иране станет работа над договоренностями об отказе обеих сторон от развязывания большой войны. Иначе региону угрожают массовая гибель людей, огромное количество беженцев и последующие гуманитарные катастрофы", - указал Фархад Ибрагимов.

"Для Ирана, и так находящегося в непростом положении, война между восточными соседями недопустима. Поэтому он будет убеждать другие страны в необходимости содействия афгано-пакистанскому урегулированию. Поскольку стоит задача сохранить спокойствие в регионе, Тегерану нужно добиться, чтобы Афганистан и Пакистан вели себя более целесообразно. На это иранцы будут упирать. Статус-кво – единственная формула, которая может так или иначе разрешить этот сложнейший вопрос на текущем этапе", - заключил востоковед.