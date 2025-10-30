Кабул и Исламабад договорились о повторной встрече в Стамбуле

Кабул и Исламабад достигли договоренностей о новых переговорах, которые бы послужили делу нормализации. Соглашения были достигнуты в рамках консультаций в Стамбуле, в которых также участвовал Катар, рассказал пресс-секретарь правительства Афганистана Забихулла Мюджахид.
"Стамбульские переговоры, по своей сути сложные, завершились тем, что стороны договорились вновь встретиться для обсуждения нерешенных вопросов"
– Забихулла Мюджахид
По словам Моджахида, стороны стремятся наладить диалог, основаный на взаимном учете интересов друг друга. Он поблагодарил Анкару и Доху за посреднические усилия.
Следующая встреча должна состояться 6 ноября в Стамбуле.
Напомним, что конфликт между Афганистаном и Пакистаном произошел 15 октября. Стороны обменялись ударами вдоль границы, позднее были достигнуты соглашения о прекращении огня.