Афганистан и Пакистан договорились о продолжении перемирия

Представители Афганистана и Пакистана провели сегодня переговоры в Стамбуле. В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении перемирия.

Афганистан и Пакистан в ходе состоявшихся 30 октября переговорах в Турции достигли договоренности о продолжении перемирия. Об этом сказано в совместном заявлении сторон, обнародованном МИД Турции.

"Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября 2025 года с целью укрепления перемирия, которое было согласовано Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18-19 октября 2025 года при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия"

текст заявления

Дальнейшие условия реализации планируется обсудить и определить на встрече на уровне руководителей делегаций, которая состоится в Стамбуле 6 ноября.

