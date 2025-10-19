Исламабад и Кабул встретились в Стамбуле ради деэскалации

Силовики и дипломаты Пакистана и Афганистана начали сегодня в Стамбуле переговорный раунд по выработке механизмов трансграничной безопасности, которые позволят избежать повторения боестолкновений военных двух государств и гарантируют мирное сосуществование Исламабада и Кабула.

Стамбул принимает сегодня первые переговоры между руководством Пакистана и Афганистана по мирному урегулированию военного кризиса, разразившегося в начале октября на афгано-пакистанской границе. Встреча организована в рамках дипломатических договоренностей, принятых сторонами в прошлое воскресенье в Дохе.

Из афганских СМИ известно, что делегацию Кабула на стамбульских переговорах возглавляет замглавы МВД Афганистана Хаджи Наджиб. Исламабад пока не раскрывает состав и уровень представительства прибывших в Стамбул пакистанских чиновников и дипломатов.

Напомним, что в столице Катара 19 октября было согласовано только общее понимание о необходимости прекращения боевых действий между армиями двух стран. Предполагается, что на сегодняшних переговорах и в дальнейшем Афганистан и Пакистан выработают меры по устранению первопричин военного кризиса ради обеспечения безопасности граждан обеих стран на приграничных территориях.

Пакистан настаивает на получении от Афганистана гарантий, что афганская земля не будет использоваться как площадка для подготовки терактов против пакистанских граждан. Афганистан отрицает, что позволяет террористическим группировкам такую деятельность на своей территории.