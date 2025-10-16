Пакистан и Афганистан договорились о перемирии и новой встрече в Турции

Переговоры Пакистана и Афганистана в связи с обострением ситуации на границе будут продолжены, рассказал глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф.
Первая встреча стороны прошла в Катаре, вторая состоится в Турции.
На состоявшихся накануне переговорах в Дохе стороны согласились на немедленное прекращение огня, сообщил в ночь на воскресенье МИД Катара.
"В ходе переговоров две стороны договорились о немедленном прекращении огня"
– МИД Катара
Также было принято решение о создании механизма для консолидации устойчивого мира между Исламабадом и Кабулом.
В Дохе переговорщики условились вскоре провести дополнительные встречи для обеспечения устойчивого характера прекращения огня и проверки его выполнения.
"Делегации вновь встретятся в Стамбуле 25 октября, и мы обсудим все детали"
– министр обороны Пакистана