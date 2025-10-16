Вестник Кавказа

Пакистан и Афганистан договорились о перемирии и новой встрече в Турции

Пакистан и Афганистан договорились о перемирии и новой встрече в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через неделю Турция примет переговоры делегаций Пакистана и Афганистана. Накануне стороны провели встречу в Катаре, где пришли к соглашению о прекращении огня.

Переговоры Пакистана и Афганистана в связи с обострением ситуации на границе будут продолжены, рассказал глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф.

Первая встреча стороны прошла в Катаре, вторая состоится в Турции. 

На состоявшихся накануне переговорах в Дохе стороны согласились на немедленное прекращение огня, сообщил в ночь на воскресенье МИД Катара.

"В ходе переговоров две стороны договорились о немедленном прекращении огня"

– МИД Катара

Также было принято решение о создании механизма для консолидации устойчивого мира между Исламабадом и Кабулом.

В Дохе переговорщики условились вскоре провести дополнительные встречи для обеспечения устойчивого характера прекращения огня и проверки его выполнения.

"Делегации вновь встретятся в Стамбуле 25 октября, и мы обсудим все детали"

– министр обороны Пакистана

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1500 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.