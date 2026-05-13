Зачем американские бизнесмены полетели в Китай?

Главы крупнейших корпораций США, благодаря поддержке многих из которых Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в 2024 году, сопровождают его в ходе визита в Китай. Кто и зачем полетел в КНР вместе с Трампом, рассказываем в нашем материале.

Визит Трампа в Китай 2026 не просто дипломатический ход, призванный показать миру, что две самые большие экономики планеты умеют находить общий язык. Это еще и возможность заключить выгодные контракты, которые сулят огромную прибыль, в первую очередь, американскому бизнесу.

Что делает Илон Маск в Китае?

Илон Маск отправился в Китай на борту №1 президента США. Владелец компаний ”Тесла” и SpaceX, чье состояние оценивается в $688 млрд (2% ВВП США), сопровождает американского лидера, несмотря на разногласия из-за бюджета, которые омрачили дружбу летом прошлого года.

У Маска в Китае две задачи:

обеспечить закупку оборудования для производства солнечных панелей. Еще в январе 2026 года владелец ”Тесла” заявил, что солнечная энергия в скором времени может удовлетворить все потребности США в электроэнергии, включая растущий спрос со стороны дата-центров. Компания ”Тесла”, которая занимается не только автомобилями, но и солнечными панелями, на своём сайте разместила информацию о планах развернуть производство 100 ГВт солнечной энергии на территории США к концу 2028 года. В мае источники сообщили американским СМИ, что Маск ведёт переговоры о закупке необходимого оборудования с рядом китайских поставщиков, в том числе с Suzhou Maxwell Technologies, крупнейшим в мире производителем техники для изготовления солнечных панелей. Чтобы подписать контракт, нужно получить одобрение министерства торговли Китая, и лучшей возможности, чем сделать это лично в Китае, нет. получить разрешение Китая на использование автономной системы вождения ”Тесла” на территории страны. Для американской компании китайский рынок - один из важнейших в мире, однако продажи падают из-за большой конкуренции со стороны местных производителей.

Зачем глава ”Эппл” полетел в Китай?

Тим Кук, глава корпорации Apple, чье состояние оценивается в $2,9 млрд, тоже вместе с Трампом отправился в Китай. Несмотря на то, что Кук покинет пост исполнительного директора корпорации в сентябре, американский президент лично позвал его с собой в Пекин. У ”Эппл” серьезные бизнес-интересы в Китае - на одном из самых важных для корпорации рынков, который также играет ключевую роль в производстве и цепочке поставок продуктов ”Эппл”. Не исключено, что во время государственного визита Трампа, исполнительному директору Apple удастся убедить китайских регуляторов одобрить использование ии-продуктов компании на территории страны.

Nvidia как рычаг давления

Дженсен Хуанг, руководитель Nvidia, самой дорогой компании в мире, почти год пытался убедить чиновников в Вашингтоне и Пекине разрешить продавать продукцию Nvidia - чипы для искусственного интеллекта - Китаю. Изначально Хуанг не был включён в состав президентской делегации, однако Трамп лично позвал его отправиться с ним в Китай накануне вылета. По оценкам Хуанга, продажи чипов Китаю без нынешних ограничений, введённых министерством торговли США, могут составить $ 50 млрд. Хуанг уверен, что ограничения на продажу американских чипов лишь стимулируют Китай к производству собственных чипов, что в будущем может негативно сказаться на США. Возможно, взяв с собой Хуанга в последний момент, Трамп надеется использовать карту Nvidia в качестве рычага давления на Китай при обсуждении геополитических вопросов.

Что Boeing нужно в Китае?

Келли Ортберг, президент ”Боинг”, одной из крупнейших в мире корпораций по производству в том числе пассажирских самолётов, тоже отправился в Китай в составе делегации Трампа. По словам самого Ортберга, визит американского президента в Китай - отличная возможность для компании. Накануне госвизита Трампа стало известно, что Пекин рассматривает возможность покупки 500 ”Боингов 737 Макс” для китайских авиакомпаний. Стороны также ведут переговоры о продаже 100 ”Боингов Дримлайнеров 787” и ”Боингов 777Х”. Ортберг уверен, что договорённости Трампа и Си будут включать покупку ”определённого количества самолётов”.

Кто еще отправился в Китай?

Кроме указанных глав корпораций в состав бизнес-делегации, отправившейся в Китай также вошли:

Джейн Фрейзер, исполнительный директор крупнейшего американского банка - Citigroup;

Дэвид Соломон, исполнительный директор инвестиционного банка Goldman Sachs;

Майкл Майбах, исполнительный директор платежной системы Mastercard;

Райан МакИнери, исполнительный директор платежной системы Visa.

Во время визита в Китай Трамп надеется обеспечить доступ на китайский рынок, а также привлечь китайские инвестиции в страну. По словам американского лидера, он собирается попросить Си Цзиньпина открыть Китай, чтобы все те замечательные люди, которых он взял с собой, помогли поднять Китайскую Народную Республику на еще более высокий уровень.