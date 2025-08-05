Россия и Украина провели обмен пленными

Формула 84 на 84: РФ и Украина провели обмен пленными.

РФ и Украина провели обмен пленными. По информации Минобороны РФ, в Россию возвращаются 84 военнослужащих, Киеву передали 84 военных ВСУ.

Отмечается, что российские военные направлены в Беларусь, где их осматривают врачи. Также им оказывается психологическая помощь. Посредническую роль в обмене сыграли ОАЭ.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты"

– Минобороны РФ

Напомним, что договоренности об обмене пленными были достигнуты в ходе июльских переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.