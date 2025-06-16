Россияне стали чаще путешествовать за рубеж летом – РСТ

В РСТ зафиксировали рост выездного туризма этим летом: жители России стали на 20% чаще путешествовать за рубеж. Наиболее популярным направлением стала Абхазия.

Поток российских туристов за рубеж вырос в среднем примерно на 20% летом 2025 года по сравнению с прошлогодними показателями, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Очень хороший рост выездного туризма. В средних цифрах он выражается в объеме примерно 20% к показателям прошлогодним. Безусловно, лето не закончилось, и бархатный сезон еще впереди, поэтому будем наблюдать и потом выйдем уже с окончательными цифрами"

- Илья Уманский

Он отметил, что россияне несколько изменили предпочтения по туристическим направлениям. Например, Абхазия опередила Турцию по спросу и заняла первое место. Илья Уманский связал это с открытием аэропорта Сухума и активным развитием авиасообщения с российскими городами.

Следующим в рейтинге идет Египет. Несмотря на жаркую погоду летом, спрос на направление у россиян вырос на 40%, подчеркнул президент РСТ на пресс-конференции ТАСС. Не менее востребованными также остаются поездки в ОАЭ.

Уманский добавил, что россияне также стали чаще путешествовать на Мальдивы, в Тунис, Малайзию, Венесуэлу.