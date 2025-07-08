Почти половина россиян не имеет загранпаспорта

Вестник Кавказа

Загранпаспорт на сегодняшний день имеют чуть более половины россиян. Менее трети жителей России никогда в жизни его не получали. Кроме того, часть тех, кто оформлял загранпаспорт, никогда не ездили за границу.

Практически половина граждан России на данный момент не имеют действующего загранпаспорта, показали результаты исследования сервиса "Купибилет".

В частности, оказалось, что паспорта для поездок за границу нет у 47% россиян. Из них 29% никогда не получали его, а у остальных 22% загранпаспорт просрочен.

Среди тех, у кого загранпаспорт есть, у 32% он нового образца. "Старый" документ имеют 17%. Еще 4% – обладатели сразу двух паспортов.

Авторы исследования также выяснили, что даже если у человека есть загранпаспорт, это не означает, что он часто отправляется в путешествия, передает РИА Новости.

"1% россиян имеют загранпаспорт, но ни разу им не воспользовались, а 17% были за границей только один раз. Чаще всего россияне использовали заграничный паспорт 4-6 раз (40%) или 2-3 раза (32%)"

– исследование

И только 9% владельцев загранпаспортов совершили поездки в зарубежные страны свыше шести раз.

Стоит отметить, что в опросе участвовали более 1,2 тыс россиян.

