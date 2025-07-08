Почти половина россиян не имеет загранпаспорта

Практически половина граждан России на данный момент не имеют действующего загранпаспорта, показали результаты исследования сервиса "Купибилет".
В частности, оказалось, что паспорта для поездок за границу нет у 47% россиян. Из них 29% никогда не получали его, а у остальных 22% загранпаспорт просрочен.
Среди тех, у кого загранпаспорт есть, у 32% он нового образца. "Старый" документ имеют 17%. Еще 4% – обладатели сразу двух паспортов.
Авторы исследования также выяснили, что даже если у человека есть загранпаспорт, это не означает, что он часто отправляется в путешествия, передает РИА Новости.
"1% россиян имеют загранпаспорт, но ни разу им не воспользовались, а 17% были за границей только один раз. Чаще всего россияне использовали заграничный паспорт 4-6 раз (40%) или 2-3 раза (32%)"
– исследование
И только 9% владельцев загранпаспортов совершили поездки в зарубежные страны свыше шести раз.
Стоит отметить, что в опросе участвовали более 1,2 тыс россиян.