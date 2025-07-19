Отдых в Казахстане: нужна ли виза и загранпаспорт, какое море в Казахстане?

Море в Казахстане в последнее время привлекает на отдых туристов из России. Расскажем, нужен ли загранпаспорт и виза, о курортах на Каспийском море, где можно отдохнуть, в частности, об Актау.

Казахстан – относительно новое направление отдыха для российских туристов. Лишь в последние несколько лет наши соотечественники начали выбирать эту страну ближнего зарубежья для отдыха, а между тем она богата культурными и историческими памятниками и достопримечательностями, отличается необычной природой, а главное – в Казахстане есть море.

Нужен ли загранпаспорт в Казахстан?

В настоящее время для въезда в Казахстан гражданам России загранпаспорт не требуется. В страну можно въехать по внутреннему российскому паспорту.

Исключение – ситуация, если россиянин планирует долгую поездку в Казахстан (более 90 дней) Для этого понадобится оформить разрешение на временное проживание или вид на жительство. Для получения ВНЖ загранпаспорт необходим. РВП можно сделать и по внутреннему российскому паспорту, но для удобства советуют все же использовать заграничный.

Особая ситуация – с детьми до 14 лет. Сейчас они могут въехать в Казахстан по загранпаспорту или свидетельству о рождении с проставленной отметкой о гражданстве. Однако 9 июля Госдума приняла поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", согласно которым вывезти ребенка до 14 лет в Казахстан можно будет только по загранпаспорту. На момент написания этого материала в силу они не вступили.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В случае, если несовершеннолетний едет без родителей, необходимо разрешение от них на выезд за границу, заверенное у нотариуса.

Нужна ли виза в Казахстан для россиян?

Виза для россиян при поездке на отдых в Казахстан не нужна.

Важно помнить, что, по закону, как граждане страны-участницы ЕАЭС, россияне могут оставаться в Казахстане на срок не более 90 суток в течение 180 суток со дня пересечения границы. Срок пребывания в стране отслеживается с помощью специальной миграционной карты, которая выдается при пересечении границы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое море в Казахстане?

Казахстан находится на берегу Каспийского моря (которое, с точки зрения его происхождения, иногда называют озером). На побережье расположены крупные города страны – Актау и Атырау. Туристический сезон длится, как правило, с мая по октябрь. В самые жаркие месяцы года – в июле и августе температура воды на побережье достигает +24°C.

Еще один крупный соленый водоем (хотя и не море), одно из самых популярных мест отдыха в Казахстане, – озеро Алаколь.

Отдых на Каспийском море в Казахстане в Актау

Актау – город на берегу Каспийского моря, на западе Казахстана. Крупный морской порт в стране, в настоящее время считается самым популярным местом для отдыха на каспийском побережье Казахстана.

В Актау есть как общественные бесплатные пляжи, так и пляжи, относящиеся к конкретным отелям и базам отдыха. Турист может выбрать между галечными и песчаными пляжами, последние более удобны для семейного отдыха и отдыха с детьми. Самые популярные пляжи Актау – Манила, Марракеш, Достар.

Курорт оснащен условиями для комфортного отдыха на разный бюджет: популярные комфортабельные отели "пять звезд" (Rixos Water World), гостиницы среднего ценового сегмента (Ренессанс Актау, Riviera Grand Palace), а также хостелы и дешевые туристические базы.

© Фото: акимат Актау

Пляжный отдых в Актау дает много возможностей для "морского" досуга: дайвинг, каяки, сапборды, различные водные аттракционы и так далее. Но и кроме пляжа в Актау можно посетить много интересных мест, например, природных достопримечательностей, среди которых Каньон Тамшалы; скальная тропа между морем и скалами, оснащенная смотровыми площадками и местами для отдыха; пески Сенека, или пустыня Туесу. Знаменит и ботанический сад Актау, который особыми стараниями местных специалистов превратился в зеленый уголок посреди скалистой бесплодной земли.

Есть в Актау и крупный историко-краеведческий музей, и историко-культурный заповедник, посетив которые можно ознакомиться с культурой и историей этого края.

Для любителей развлечений в Актау действует парк "Сказка", в которым будет интересно не только детям, но и взрослым. В городе есть большое количество баров и ресторанов в разных ценовых сегментах. Наиболее популярные из них ориентированы на национальную кухню.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

В городе развит общественный транспорт и службы такси (рекомендуем пользоваться услугами официальных операторов). Международный аэропорт Актау достаточно удален от города и находится в 25 км от него.

Курорты Казахстана на Каспии кроме Актау

Помимо Актау, который считается самым популярным и развитым морским курортом Казахстана, на Каспии есть и другие курорты.

Форт-Шевченко

Небольшой курорт недалеко от Актау, подойдет для тех, кто любит более уединенный отдых, вдали от городской суеты. В 1850–1857 годах здесь находился в ссылке поэт Тарас Шевченко, в честь которого и был назван город. Сейчас там работает его мемориальный музей.

Атырау

Еще один из городов, расположенных на Каспии – Атырау. Его называют нефтяным центром страны. Атырау находится на берегу реки Урал. Ранее он располагался ближе к Каспийскому побережью, однако сейчас, в силу обмеления моря, Атырау становится все более отдаленным от него. Местные жители и туристы сейчас предпочитают отдыхать на берегу реки Урал: пляжи там благоустроены гораздо лучше и более безопасны, чем на берегу моря, которое постоянно отдаляется.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Голубая бухта

Голубую бухту сложно назвать полноценным курортом, но здесь можно на некоторое время остановиться в палатке. Она находится на берегу залива на юго-западе полуострова Мангышлак. Находится по пути из Актау в Форт-Шевченко. Славится своей чистой бирюзовой водой и красивыми видами.

Курык

Село Курык с практически "диким" пляжем находится в 70 км от Актау. Несмотря на то, что инфраструктуры здесь практически нет, на пляже всегда много отдыхающих, которых привлекает чистое море, звездное небо и удивительные виды природы Казахстана.