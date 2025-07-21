Туристки из России спасены из ущелья в Казахстане

В Казахстане вертолет эвакуировал из горного ущелья двух россиянок. У одной из туристок было кровотечение, после спасения из ущелья женщины были переданы медикам.

Две гражданки России были эвакуированы вертолетом "Казавиаспаса" из горного ущелья Левый Талгар в Алматинской области Казахстана.

"На пульт 112 поступил тревожный звонок: в районе Солнечной поляны Алматинской области находилась гражданка РФ с сильным кровотечением. Учитывая, что пеший путь к месту происшествия занимал шесть-семь часов, а эвакуация пострадавшей могла растянуться до десяти часов, без авиации было не обойтись"

– МЧС Казахстана

Спасатели рассказали, что для проведения операции опергруппа РОСО МЧС выдвинулась в горы пешком, одновременно к пострадавшим был направлен вертолет.

Эвакуация была произведена с Солнечной поляны, у одной из туристов было кровотечение, у другой "наблюдалось ухудшение состояния". Россиянки были доставлен вертолетом МЧС в аэропорт Боралдай, где их встретила бригада Центра медицины катастроф МЧС для оказания медицинской помощи.