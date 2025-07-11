Спасатели вытащили россиян из водной ловушки в Абхазии

Специалисты МЧС Абхазии спасли россиян из каньона реки Хашупсе, который внезапно начало затапливать водой из-за ливней в ее верховьях.

Туристам из России была оказана экстренная помощь в популярной локации – каньоне реки Хашупсе в Гагре, рассказали в МЧС Абхазии.

ЧП едва не случилось накануне. Группа из шести российских туристов и двух местных жителей совершала экскурсию внутри каньона, расположенного в Гагре. В какой-то момент уровень воды в реке резко подскочил, так как в ее верховьях в горах прошел ливень.

"Люди не смогли самостоятельно выбраться из водной ловушки и позвонили спасателям"

– МЧС

Спасатели из Гагры прибыли к каньону в 15.25. Они поднялись на склон горы и спустили с него веревки, с помощью которых туристы и гиды выбрались из каменной ловушки. Пострадавших в результате нет.