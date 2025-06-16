Акармара в Абхазии: что случилось с заброшенным городом-призраком?

Абхазия – одно из самых популярных мест отдыха для российских туристов. Помимо пляжного отдыха и красивых видов, эта страна славится своими «заброшками», есть в ней и настоящие города-призраки, один из самых знаменитых – Акармара. Как добраться туда, нужен ли загранпаспорт, что же случилось с городом и какие достопримечательности там посмотреть?

Город-призрак Акармара – одна из самых любимых и самых масштабных "заброшек" Абхазии. Целый город полностью обезлюдел, превратившись в живое напоминание о тщете и суетности всего земного.

Нужен ли загранпаспорт в Акармару?

При планировании поездки в Акармару (и в Абхазию в целом) один из самых актуальных вопросов – нужен ли загранпаспорт? В настоящее время для въезда в Абхазию совершеннолетним гражданам России загранпаспорт не требуется – достаточно внутреннего российского.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

А вот с несовершеннолетними туристами ситуация несколько иная. Сейчас они могут въехать в Абхазию по свидетельству о рождении, однако на нем обязательно должна быть отметка о гражданстве, либо по загранпаспорту.

Однако скоро правила выезда детей в Абхазию изменятся. Согласно поправкам в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", принятым 9 июля Госдумой, россияне в возрасте до 14 лет не смогут покидать страну по свидетельству о рождении. Вывезти ребенка до 14 лет за границу, в том числе в Абхазию, можно будет только по загранпаспорту. На момент написания этого материала закон еще не вступил в силу.

В случае, если несовершеннолетний в Абхазию едет без родителей, понадобится нотариально заверенное разрешение одного из родителей на выезд за границу.

Почему Акармара заброшенный город?

В советский период Акармара когда-то была отдельным поселком городского типа, входящим в состав Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики, преимущественно шахтерским. Он считался крупным центром добычи каменного угля.

Основана Акармара была в 1938 году. Она существовала как закрытый небольшой городок, однако с вполне развитой инфраструктурой – жилые дома, больницы, школы, детские сады, дом культуры. Интересно, что архитектура городка была достаточно нетипичной для советского Кавказа: многие здания были построены немецкими военнопленными.

Городом-призраком Акармара стала в период событий 1992-1993 годов, когда большая часть зданий и инфраструктуры была разрушена, а население (в середине 1980-х и и до начала 1990-х оно составляло около 5 тыс человек) в большинстве покинуло Акармару.

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С тех пор заброшенный город стал привлекать туристов, путешествующих по заброшенным местам Абхазии.

Как добраться до Акармары: расстояние от Гагры и Сухума

Акармара находится недалеко от города Ткуарчал. Добираться до заброшенного города стоит лучше на личном автомобиле или в составе специальной экскурсионной группы, поскольку общественный транспорт ходит нерегулярно, и дорога достаточно сложная – по горному серпантину.

Следует помнить о технике безопасности, так как местность достаточно удаленная и дорога к ней сложная. Надежнее ехать в компании, поскольку связь в этих местах нестабильна. Кроме того, дорога от Ткуарчала до Акармары в непогоду особенно плохая, поэтому стоит заранее поинтересоваться прогнозом погоды. Машина тоже подойдет не каждая – с горными путями лучше всего справится внедорожник.

Проще всего ехать из города Сухума – столицы Абхазии. Расстояние от Сухума до Акармары – 89,8 км по прямой. Стоит доехать непосредственно до Ткуарчала, и далее – до Акармары оставшиеся 8 км.

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Расстояние между Акармарой и еще одним популярным туристическим местом в Абхазии – городом Гагра составляет примерно 95 км, и дорога из Гагры в Акармару проходит все так же через Сухум и Ткуарчал.

Если возможности воспользоваться машиной нет, то можно доехать на автобусе от Сухума до Ткуарчала. Оставшееся до Акармары расстояние придется преодолеть пешком.

Есть ли в Акармаре море?

В самой Акармаре моря нет, поскольку поселок расположен высоко в горах, вдали от Черноморского побережья. Ближайшие пляжи находятся на расстоянии 20 км от Акармары.

Что посмотреть в Акармаре: водопады и заброшенные здания

Акармара, как и Абхазия в целом, славится, прежде всего, своей природой и прекрасными видами. Настоящей визитной карточкой некогда жилой местности считаются водопады – Великан (или Гигант), Ирина и Святой, которые образуют каскад. Их называют Акармарские водопады, или Ткуарчалские водопады, так как расположены они в Ткуарчалском районе, где и находится Акармара.

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Водопады находятся на реке Худзге. Они не пересыхают круглый год, но лучше посещать их весной – в период таяния снега, когда они наиболее полноводные и величественные. Но в это же время путь к ним становится сложнее, так как горная дорога становится особенно опасной.

Водопад Великан назван так неслучайно – его высота составляет свыше 100 м. Под ним располагается небольшой грот.

Водопад Ирина свое название, по местной легенде, получил в 2017 году: в честь матери местного жителя, который нашел наиболее удобный путь к нему. Высота его составляет 40 метров.

Святой – самый маленький из трех водопадов: его высота составляет 35 м. По легенде он называется так, потому что мимо этого водопада проходили монахи, совершая паломничество, и останавливались отдохнуть у воды.

У водопадов есть небольшой ресторан, где можно попробовать блюда национальной абхазской кухни. Отсюда открывается особенный вид на горные пейзажи Акармары.

Помимо водопадов, в заброшенный город часто едут за его необычной атмосферой: кажется, вот только вчера там кипела во всю жизнь, а сейчас прошло уже более тридцати лет, когда эта самая жизнь застыла здесь в своем безмолвии...

Заброшенные многоэтажные дома, где раньше жили люди, сейчас вовсю заросли дикой растительностью – будто бы из фильмов про конец света. Часть из них даже открыта: можно увидеть заброшенную мебель, вещи, оставленные, словно в спешке. Кажется, что хозяева ушли, и вот-вот вернутся.

Нефункционирующая железнодорожная станция. Ржавые рельсы, оставленные неработающие вагоны часто привлекают туристов – с ними можно сделать необычные фотографии.

Старые школы, больницы, заброшенный кинотеатр.

Поездка в Акармару – необычная возможность погрузиться в прошлое, увидеть контраст между днем сегодняшним и днем вчерашним. Городок привлекает внимание туристов, любителей "заброшек", необычных фотографий. Однако следует помнить о том, что местность заброшенная, поэтому не стоит игнорировать правила безопасности.

Кроме того, некоторые туристы и немногочисленные местные жители отмечают необычную энергетику данного места. Неизвестно – действительно ли в этом есть что-то мистическое или это не что иное, как игра воображения, но однозначно можно сказать, что Акармара, как и другие города-призраки, вызывает особый интерес и эмоции от их посещения.