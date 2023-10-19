Ким Чен Ын: дружба России и Северной Кореи укрепляется

Опубликовано: 23:55, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Дружеские отношения России и Северной Кореи получили импульс после сентябрьской встречи лидеров двух стран на Дальнем Востоке. Об этом Ким Чен Ын заявил Сергею Лаврову.

Северокорейский руководитель Ким Чен Ын высоко оценил развитие двусторонних отношений с Москвой в диалоге с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Сейчас, после нашей встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется, очень хорошая атмосфера, и наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами"

– Ким Чен Ын

Российский министр, в свою очередь, заверил лидера КНДР в том, что все договоренности, достигнутые на встрече Ким Чен Ына с Владимиром Путиным будут выполнены, процесс уже запущен.

Напомним, встреча президента России и лидера Северной Кореи состоялась в середине прошлого месяца на космодроме Восточный.