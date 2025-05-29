Вестник Кавказа

В Геранбойском районе подорвался на мине мирный житель

В Геранбойском районе подорвался на мине мирный житель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина пострадал в результате подрыва мины в Геранбойском районе. Проводится расследование.

В Геранбойском районе Азербайджана произошел инцидент с подрывом на мине. В результате происшествия пострадал мирный житель, который занимался выпасом скота. 

Согласно информации оперативных служб, пострадавшим оказался житель Кельбаджарского района 1980 года рождения. Мужчина получил тяжелые ранения, его доставили в медицинское учреждение. 

Правоохранители начали расследование по факту инцидента. 

Напомним, что аналогичный инцидент произошел вчера в Агдеринском районе. Пострадавшим также оказался пастух, ему оказали медицинскую помощь.

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