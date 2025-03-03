Мужчина подорвался на мине в Агдеринском районе

В Агдеринском районе Азербайджана мирный житель подорвался в армянской мине. В момент инцидента мужчина пас скот.

Мирный житель подорвался на мине в Агдеринском районе Азербайджана, сообщили СМИ.

По их данным, инцидент случился на территории села Гырмызыкенд. Житель населенного пункта Юхары Гарадаглы Тертерского района Тельман Гусейном наступил на мину во время выпаса скота.

Пострадавший незамедлительно был доставлен в Бардинскую центральную больницу, где ему оказывается квалифицированная помощь.

Напомним, что накануне в Кельбаджарском районе военнослужащий пострадал от мины. Он травмировал левую ногу и был доставлен в военный госпиталь.