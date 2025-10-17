Иран ищет новые запасы нефти и газа на границе с Азербайджаном

В Иране рассчитывают найти новые запасы нефти и газа в стране. Соответствующие работы ведутся сейчас в нескольких десятках провинций страны.

В провинции Ардебиль, расположенной в северо-западной части Ирана, проводятся работы по разведке нефти и газа. Об этом поведал в интервью иранским СМИ глава геологоразведочного отдела Национальной нефтяной компании Исламской Республики Мохйеддин Джафари.

Он выразил надежду на то, что им удастся найти новые запасы, учитывая наличие нефтедобычи и месторождений нефти в Азербайджане.

Джафари также добавил, что в настоящее время специалисты выполняют двумерные и трехмерные геологоразведочные работы.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что геологоразведочные работы сейчас ведутся в 26 провинциях страны.