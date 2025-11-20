Государственные визиты Владимира Путина: когда, куда и сколько раз ездил президент?

В начале декабря Владимир Путин едет в Индию. Этот визит президента в соответствии с протоколом считается государственным. Что такое государственные визиты, сколько раз и куда Владимир Путин их совершал и в чем их важность?

Что такое визит главы государства?

Визиты в другие страны - неотъемлемая часть работы лидера любой страны. Порядок их проведения закрепляется на государственном уровне. В России визиты главы государства регулируются указом президента и называются протокольной практикой. Каждый из визитов проводится в соответствии с определенными правилами, условностями и традициями.

Что такое государственный визит?

Государственный визит - это главный и важный визит, который совершает глава страны в другую страну. Подготовка к государственному визиту более тщательная, чем к другим видам визитов, например, официальному или рабочему. Государственных визитов лидер страны (президент, премьер-министр или король) совершает на порядок меньше, чем всех остальных.

Зачем нужны государственные визиты?

Государственные визиты - это высшая форма демонстрации дружественных, двусторонних отношений между суверенными государствами. Во время таких визитов особый акцент делается на официальные публичные церемонии, призванные продемонстрировать уровень партнёрства. Государственные визиты совершаются только в дружественные страны для укрепления международных отношений. Если появляется сообщение о том, что лидер страны отправляется куда-то с государственным визитом, это означает особенный статус между двумя сторонами.

Как проходит государственный визит?

Чтобы государственный визит состоялся, лидер страны должен получить официальное приглашение посетить то или иное государство. Если получатель принимает приглашение, начинается подготовка: составляется график встреч и организуется церемониальная часть визита. Обычно государственный визит длится один-два дня, а его результатом нередко становятся важные соглашения и договоренности.

Сколько раз Владимир Путин совершал государственные визиты?

За всё время в должности президента, то есть за почти 23 года исполнения обязанностей в качестве главы государства, Владимир Путин совершил сотни официальных и рабочих визитов в самые разные страны мира, посетив все пять континентов и десятки государств. При этом государственных визитов было значительно меньше - всего 24.

В каких странах Владимир Путин побывал с государственным визитом?

По состоянию на ноябрь 2025 года Владимир Путин успел побывать с государственным визитом в таких странах, как:

Индия

Южная Корея

Германия

США

Франция

Великобритания

Таиланд

Италия

Нидерланды

Испания

Китай

Армения

Турция

Казахстан

Саудовская Аравия

Узбекистан

Вьетнам

Азербайджан

Северная Корея

Таджикистан

Киргизия.

Где чаще всего Владимир Путин бывал с государственными визитами?

Чаще всего, три раза, с государственным визитом лидер России был в Китае: в 2012, 2018 и 2024 году. Дважды Владимир Путин бывал Казахстане: в 2015 и 2024 году. Если визит 4-5 декабря в Нью-Дели состоится, как и запланировано, то Индия тоже станет страной, которую российский президент посетил два раза. Примечательно, что свой самый первый государственный визит в качестве президента Российской Федерации Владимир Путин совершил в Индию в 2000м году.

В какие годы не было государственных визитов?

Президент страны совершает государственные визиты не каждый год. Без государственных визитов прошли 2002, 2004, 2007, 2008, 2016, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. Самый большой перерыв случился в период с 2020 по 2024 годы.

В каком году Путин совершил больше всего государственных визитов?

Наиболее насыщенным с точки зрения государственных визитов годом стал 2024 год, когда президент побывал сразу в 6 странах с государственным визитом: по второму разу в Китае и Казахстане, а также в Узбекистане, Вьетнаме, Азербайджане и в Северной Корее. 2003 год второй по насыщенности государственными визитами. Тогда российский президент принимали Франция, Великобритания, Таиланд и Италия.

Куда Владимир Путин совершал государственные визиты в 2025 году?

В этом году Владимир Путин с государственным визитом успел побывать в Таджикистане в начале октября и в Киргизии в конце ноября. По итогам обоих визитов, глава Российской Федерации подписал ряд двусторонних договоров с принимающими странами.

Как Индия будет принимать Владимира Путина?

Владимир Путин отправляется с государственным визитом в Нью-Дели по приглашению премьер-министра страны, Нарендры Моди. У Индии, как и любой другой страны мира, есть особенный протокол приёма лидера иностранного государства в рамках высокого визита. Принимают гостей в Раштрапати-Бхаване - резиденции президента страны. Там же проводится банкет с участием президента, вице-президента, премьер-министра, правительственных чиновников и членов правящей партии. Лидера, приехавшего с государственным визитом, встречают телохранители президента и караул трёх видов войск. Для глав государства отдаётся салют из 21 выстрела. Военные почести организуются Министерством обороны Индии.

Что будет делать Путин в Индии?

По сообщению министерства иностранных дел Индии, во время государственного визита в Нью-Дели Владимир Путин проведет переговоры с Нарендрой Моди по вопросам укрепления особого привилегированного стратегического партнёрства. Стороны также обменяются мнениями по региональным и глобальным вопросам.