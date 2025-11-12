Индия готовится к визиту Путина

В ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Индию будет подписан большой пакет документов, касающихся военно-технического сотрудничества, атомной энергии, науки и других отраслей.

Индия готовится к визиту в страну президента России Владимира Путина, в ходе которого планируется подписать большой пакет амбициозных решений, касающихся военно-технического сотрудничества, мирного атома, науки и новых перспективных сфер совместной деятельности, заявил посол России в Индии Денис Алипов.

"Документы позволят более полно раскрыть потенциал связей наших стран в соответствии с национальными интересами и требованиями времени. Они охватывают весь наш многовекторный диалог, в том числе и новые перспективные сферы"

- Денис Алипов

Российский лидер планирует посетить Индию в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите, он может пройти 5-6 декабря, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

В Индии расценивают предстоящий визит российского лидера как знаковое событие, которое пройдет в особенный год в отношениях России с Индией, когда отмечается 25-летие двустороннего стратегического партнерства, добавил посол.