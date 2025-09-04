Трудовые мигранты из Индии: зачем нужны, сколько их будет в России и когда приедут?

Вероятно, трудовая миграция будет одной из тем встречи Владимира Путина и Нарендры Моди в Нью-Дели в начале декабря. В отношениях России и Индии, помимо нефти и оборонной промышленности, на первые места выходят рабочие-мигранты. Зачем России индийские рабочие и почему Индия готова отправлять своих граждан в РФ - рассказываем в нашем материале.

Есть ли в России мигранты из Индии?

Трудовые мигранты из Индии начали прибывать в Россию после пандемии коронавируса, однако тогда их численность не превышала нескольких сотен человек. В 2021 году разрешение на работу в стране получило менее двух тысяч индийских граждан. Однако к началу 2025 года ситуация изменилась: число трудовых мигрантов из Индии составило уже более 35 тысяч человек. По состоянию на ноябрь 2025 года, в России трудятся более 70 тысяч индийских рабочих. Тем не менее трудовых мигрантов из Индии как минимум в сто раз меньше, чем рабочих из стран СНГ, которые составляют около 97% всех мигрантов-рабочих в России.

О чем собираются договориться Индия и Россия?

По информации, которая появилась в индийских СМИ, на встрече Путина и Моди, которая, скорее всего, состоится в декабре 2025 года, Индия и Россия подпишут Соглашение о партнерстве в области миграции и мобильности. Это означает создание двусторонней правовой базы для осуществления двух задач:

·увеличения чмсла индийских трудовых мигрантов, которые смогут трудится в России; ·защиты прав трудовых мигрантов из Индии в России.

Подобные соглашения в области миграции Индия заключила с более чем 20 государствами мира, включая Великобританию, арабские страны Персидского залива, Японию, Австралию, Италию, Францию, Израиль и другие.

В Россию приедут миллионы мигрантов из Индии?

Пока что рано судить о том, сколько индийских трудовых мигрантов смогут прибывать в Россию, если соглашение о миграции будет подписано. Разные страны заключают соглашения с Индией на прием разного количества трудовых мигрантов: Германия, в частности, согласилась на 90 тысяч индийцев в год, а Япония - на 100 тысяч. В России сегодня квота на иностранных рабочих составляет около 235 тысяч человек. Общие объемы, в которых Индия отправляет своих рабочих, как квалифицированных, так и малоквалифицированных, за границу, колоссальные. По данным Министерства иностранных дел Индии, за пять лет более 16 млн индийских граждан получили разрешение на работу в зарубежных странах.

Где работают индийцы в России?

Как и в целом все трудовые мигранты, работающие в России, больше всего индийцев, приезжающих в страну, задействованы в сфере строительства, промышленности (в первую очередь, текстильной), на логистических объектах (складская работа) и в сфере сельского хозяйства. Больше всего индийских рабочих трудится в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Контракты на привлечение индийских граждан в основном заключают крупные российские корпорации и компании.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На каких условиях будут работать индийские рабочие в России?

Соглашения о мобильности рабочей силы, которые Индия заключает с другими странами, содержат в себе пункты, предусматривающие выдачу рабочей визы, а также гарантии всех прав и привилегий, как у местных рабочих. Контракт между рабочим и иностранной компанией, которая его нанимает, может быть продлен по истечении срока его действия по соглашению сторон. Кроме того, индийским рабочим в рамках двусторонних трудовых соглашений, гарантируется возможность отправлять деньги в Индию.

Почему Индия готова отправлять своих рабочих в Россию?

Индия, самая густонаселенная страна в мире, у которой проблемы с трудоустройством молодежи. По состоянию на 2025 год, в Индии около 28 млн молодых специалистов, которые не могут найти работу: хотя экономика страны растет, число рабочих мест увеличивается медленно, в связи с чем возникает переизбыток предложения. Эту проблему правительство страны решает с помощью соглашений о сотрудничестве в области миграции, которые нередко стоят на первом месте на повестке партнерства с разными странами мира, опережая торговлю и оборонное взаимодействие. Кроме того, трудовые мигранты, работающие в разных государствах, источник пополнения бюджета самой Индии: ежегодно индийские рабочие из-за рубежа отправляют домой $135 млрд. Это больше, чем объем двусторонней торговли Индии и США.

Зачем России мигранты из Индии?

У России несколько причин для заключения соглашения о сотрудничестве в сфере трудовой миграции с Индией:

на фоне ужесточения законодательства в сфере миграционной политики в последние годы наблюдается отток трудовых мигрантов из стран СНГ;

большинство индийский трудовых мигрантов - квалифицированные рабочие с профессиональным образованием;

рабочие, приезжающие из Индии, зачастую молодые специалисты: более 65% моложе 35 лет;

обычно в рамках двусторонних миграционных соглашений, индийские трудовые мигранты работают за рубежом в течение трех-пяти лет, после чего возвращаются домой;

труд любых рабочих мигрантов, в том числе из Индии, оценивается на порядок ниже, чем местных специалистов.

Заключат ли Индия и Россия соглашение о трудовых мигрантах?

Вероятность заключения двустороннего российско-индийского соглашения о трудовых мигрантах высока.