Трудовые мигранты из Индии: зачем нужны, сколько их будет в России и когда приедут?

Есть ли в России мигранты из Индии?
Трудовые мигранты из Индии начали прибывать в Россию после пандемии коронавируса, однако тогда их численность не превышала нескольких сотен человек. В 2021 году разрешение на работу в стране получило менее двух тысяч индийских граждан. Однако к началу 2025 года ситуация изменилась: число трудовых мигрантов из Индии составило уже более 35 тысяч человек. По состоянию на ноябрь 2025 года, в России трудятся более 70 тысяч индийских рабочих. Тем не менее трудовых мигрантов из Индии как минимум в сто раз меньше, чем рабочих из стран СНГ, которые составляют около 97% всех мигрантов-рабочих в России.
О чем собираются договориться Индия и Россия?
По информации, которая появилась в индийских СМИ, на встрече Путина и Моди, которая, скорее всего, состоится в декабре 2025 года, Индия и Россия подпишут Соглашение о партнерстве в области миграции и мобильности. Это означает создание двусторонней правовой базы для осуществления двух задач:
- ·увеличения чмсла индийских трудовых мигрантов, которые смогут трудится в России;
- ·защиты прав трудовых мигрантов из Индии в России.
Подобные соглашения в области миграции Индия заключила с более чем 20 государствами мира, включая Великобританию, арабские страны Персидского залива, Японию, Австралию, Италию, Францию, Израиль и другие.
В Россию приедут миллионы мигрантов из Индии?
Пока что рано судить о том, сколько индийских трудовых мигрантов смогут прибывать в Россию, если соглашение о миграции будет подписано. Разные страны заключают соглашения с Индией на прием разного количества трудовых мигрантов: Германия, в частности, согласилась на 90 тысяч индийцев в год, а Япония - на 100 тысяч. В России сегодня квота на иностранных рабочих составляет около 235 тысяч человек. Общие объемы, в которых Индия отправляет своих рабочих, как квалифицированных, так и малоквалифицированных, за границу, колоссальные. По данным Министерства иностранных дел Индии, за пять лет более 16 млн индийских граждан получили разрешение на работу в зарубежных странах.
Где работают индийцы в России?
Как и в целом все трудовые мигранты, работающие в России, больше всего индийцев, приезжающих в страну, задействованы в сфере строительства, промышленности (в первую очередь, текстильной), на логистических объектах (складская работа) и в сфере сельского хозяйства. Больше всего индийских рабочих трудится в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Контракты на привлечение индийских граждан в основном заключают крупные российские корпорации и компании.
На каких условиях будут работать индийские рабочие в России?
Соглашения о мобильности рабочей силы, которые Индия заключает с другими странами, содержат в себе пункты, предусматривающие выдачу рабочей визы, а также гарантии всех прав и привилегий, как у местных рабочих. Контракт между рабочим и иностранной компанией, которая его нанимает, может быть продлен по истечении срока его действия по соглашению сторон. Кроме того, индийским рабочим в рамках двусторонних трудовых соглашений, гарантируется возможность отправлять деньги в Индию.
Почему Индия готова отправлять своих рабочих в Россию?
Индия, самая густонаселенная страна в мире, у которой проблемы с трудоустройством молодежи. По состоянию на 2025 год, в Индии около 28 млн молодых специалистов, которые не могут найти работу: хотя экономика страны растет, число рабочих мест увеличивается медленно, в связи с чем возникает переизбыток предложения. Эту проблему правительство страны решает с помощью соглашений о сотрудничестве в области миграции, которые нередко стоят на первом месте на повестке партнерства с разными странами мира, опережая торговлю и оборонное взаимодействие. Кроме того, трудовые мигранты, работающие в разных государствах, источник пополнения бюджета самой Индии: ежегодно индийские рабочие из-за рубежа отправляют домой $135 млрд. Это больше, чем объем двусторонней торговли Индии и США.
Зачем России мигранты из Индии?
У России несколько причин для заключения соглашения о сотрудничестве в сфере трудовой миграции с Индией:
- на фоне ужесточения законодательства в сфере миграционной политики в последние годы наблюдается отток трудовых мигрантов из стран СНГ;
- большинство индийский трудовых мигрантов - квалифицированные рабочие с профессиональным образованием;
- рабочие, приезжающие из Индии, зачастую молодые специалисты: более 65% моложе 35 лет;
- обычно в рамках двусторонних миграционных соглашений, индийские трудовые мигранты работают за рубежом в течение трех-пяти лет, после чего возвращаются домой;
- труд любых рабочих мигрантов, в том числе из Индии, оценивается на порядок ниже, чем местных специалистов.
Заключат ли Индия и Россия соглашение о трудовых мигрантах?
Вероятность заключения двустороннего российско-индийского соглашения о трудовых мигрантах высока.
- Это возможность для еще большего углубления и партнерства между Россией и Индией, особенно на фоне быстро меняющейся геополитической конъюнктуры и давления, которое оказывают на обе страны, в частности, США.
- И России, и Индии выгодно такое взаимодействие: у Индии появятся новые возможности трудоустройства своих граждан, а Россия сможет закрыть потребности в дополнительной рабочей силе, которая, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей страны, составляет почти 2,5 млн человек.