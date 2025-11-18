Грузия остается антилидером по числу смертей в ДТП

Статистика по количеству пострадавших и погибших в автоавариях в Грузии остается самой печальной в Европе – страна занимает первое место по этому показателю.

Количество раненых и жертв аварий на дорогах в Грузии по-прежнему самое высокое в Европе, такое заявление сделал замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.

Ранее министерство внесло в парламент законопроект об ужесточении наказания за нарушения правил дорожного движения. В частности, предполагается сделать более серьезными санкции за превышение скорости и противоречащие правилам маневры.

"Грузия по-прежнему занимает первое место в Европе по количеству травм и смертей на автомобильных дорогах"

– Александр Дарахвелидзе

Замминистра подчеркнул, что каждый год в автокатастрофах в Грузии погибают в среднем 11 человек на 100 тыс населения. В самой благоприятной по этому критерию европейской стране показатель составляет 2-3 человека. Больше всего жертв ДТП в Грузии, а за ней следует Румыния с показателем семь человек.