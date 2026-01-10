Два водохранилища построят на освобожденных территориях Азербайджана

Работы по строительству водохранилищ "Хакаричай" и "Баргушадчай" с предположительным общим водоизмещением более 150 млн куб м должны начаться в этом году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Масштабный проект по строительству двух крупных водохранилищ "Хакаричай" и "Баргушадчай" будет реализован на территории Карабаха и Восточного Зангезура. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совещании по девятилетнему плану модификации систем водоснабжения в столице и на Абшеронском полуострове.

"В этом году начнутся практические работы"

– Ильхам Алиев

Водохранилище "Хакаричай" должно обеспечить качественной питьевой водой свыше 1,8 млн жителей столицы, а также население освобожденных Лачинского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского, Агдамского районов.

Объем "Хакаричая" составит 91 млн куб м, а водоизмещение "Баргушадчай" исчисляется в 67 млн куб м.