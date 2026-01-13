Трамп притормозил после Венесуэлы и хвалит Россию. Остановится ли в Иране?

Как минимум последние два дня мировая пресса ждет каких-то серьезных заявлений от Дональда Трампа по Ирану. Кто-то думает, что он публично объявит о начале войны в виде ограниченной операции. Но глава Белого дома не оправдывает такие надежды.

Всего два дня назад, 13 января, президент США Дональд Трамп ужесточил риторику по Ирану, написав в своей соцсети Truth Social следующее: "Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения (...) Помощь уже в пути!". Что имелось ввиду под помощью - к Ирану двигаются авианосцы или бомбардировщики уже в воздухе - осталось загадкой.

Трамп и Иран

Буквально через день, 14 января, Трамп в присутствии журналистов в Овальном кабинете дал понять, что США больше не хотят срочной смены власти в Иране. "Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются — они прекратились". Выходит, что повода для военной операции уже нет?

Формально - да. Но мы имеем дело с Дональдом Трампом. Вспомните, что во время ирано-израильской войны 2025 года он говорил, что США не обязательно будут поддерживать Израиль военным путем. 20 июня президент США заявил, что "возможно, не возникнет необходимости" для атаки на Иран и дал иранскому руководству две недели на прекращение боевых действий с Израилем - а через два дня подписал приказ о массированных ракетно-бомбовых ударах по ядерным объектам ИРИ.

То есть списывать со счетов военный вариант рановато. Тем более от западных журналистов поступают новости о приближении американской армии к Ирану. Так журналист News Nation Келли Мейер сообщил о перемещении авианосной группы США из Южно-Китайского моря на Ближний Восток - она сменит регион в течение недели. Кроме того, NBC сообщает, что Трамп ждет от Пентагона разработки плана "быстрого и решительного удара" по иранскому режиму, а не провокацию затяжной войны.

Почему Трамп не хочет затяжную войну? Потому что его советники не дают гарантий, что правительство Исламской Республики мгновенно рухнет после атаки США, а у американцев нет достаточных сил на Ближнем Востоке, чтобы защититься от ответных ударов Ирана, утверждают источники NBC.

В центре внимания снова оказался Катар и авиабаза Аль-Удейд. По информации The Washington Post, Иран предупредил Катар, что примет против него меры, если США ударят по Исламской Республике. Американский военный персонал уже передислоцируют в другие точки с Аль-Удэйда. Официально посольство США в Катаре рекомендовало сотрудникам и гражданам США ограничить поездки на военную базу "без необходимости".

О сохранении риска военной эскалации свидетельствуют и другие факты. "Шесть самолетов-заправщиков KC-135 ВКС США вылетели с базы Аль-Удейд в Катаре, в израильских городах начали открывать бомбоубежища, а немцы попросили свои авиакомпании не использовать воздушное пространство Ирана. .. К тому же 8 самолетов воздушной дозаправки ВКС США движутся в направлении Гавайев — так же, как и во время операции "Полуночный молот" в июне 2025 года Иранское телевидение, в свою очередь, демонстрирует кадры с покушением на Трампа 13 июля 2024 в Пенсильвании с надписью "в этот раз пуля не промахнется"", - пишет в своем телеграм-канале востоковед Турал Керимов. Минувшей ночью на пять часов над небом Ирана было полностью приостановлено авиасообщение.

Определенные намеки на деэскалацию дает сам Иран. Точнее, Тегеран пытается сделать что-то, чтобы отговорить Трампа от военных ударов. Недавно глава МИД Ирана Аббас Арагчи сказал, что его страна может гарантировать мирный характер ядерной программы в обмен на снятие западных санкций. В СМИ восприняли заявление как уступку. Также власти Ирана обещают не казнить публично протестующих. Но впечатлят ли эти уступки Трампа - вопрос. Не воспримет ли он их за слабость и не попытается ли дожать иранское руководство?

В экспертном сообществе и среди видных политиков региона царит мнение, что Израиль принимает активное в планах Белого дома относительно Ирана. 12 января, согласно Axios, госсекретарь Марко Рубио обсуждал иранскую тему с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Следующие телефонные переговоры были запланированы на 14 января. При этом, согласно тому же Axios, на недавних закрытых заседаниях Рубио заявил, что администрация в настоящее время рассматривает "некинетические (несиловые) способы поддержки протестующих" в Иране.

Трамп и Россия

Поведение Дональда Трампа на других направлениях внешней политики создает впечатление перехода американского лидера в какую-то сдержанную стадию. Одновременно с заявлением о снижении насилия в Иране он похвалил российского президента, сказав, что Владимир Путин "готов заключить сделку", а вот украинский лидер Владимир Зеленский к этому готов меньше. Позитивные заявления о России важны накануне предстоящего визита советника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Кремль.

Трамп и Венесуэла

Комплименты посыпались и в адрес преемницы похищенного Николаса Мадуро - и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес. Трамп сообщил, что провел с ней "долгий звонок" и обсудил "много вопросов", и теперь считает отношения США с Венесуэлой "очень хорошими".

"Мы сегодня отлично побеседовали. И она потрясающий человек. Родригес - тот человек, с которым мы очень хорошо работаем", - так глава Белого дома ответил на вопрос о том, с кем из лидеров Венесуэлы он готов сотрудничать.

Многие ожидали, что в Венесуэле после захвата Мадуро США будут осуществлять "бархатную революцию", но нет. Лидера оппозиции Марию Мачадо Трамп игнорирует, даже несмотря на ее готовность уступить ему Нобелевскую премию мира.

Таким образом, Трамп перешел к прагматизму с Венесуэлой и с Россией. Сменить режим в Каракасе прямо сейчас - вещь затратная, а Москву после атак на ее союзников в Латинской Америке и на Ближнем Востоке нужно задабривать. Но сохранится ли разумный подход и в отношении Ирана?