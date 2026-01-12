Гренландия раздора: Европа боится, Трамп наращивает давление

Президент США Дональд Трамп усилил давление на Гренландию и Данию, пообещав "так или иначе" аннексировать богатый ресурсами датский остров ради национальной безопасности и противостояния России и Китаю. НАТО, ЕС и сама Дания реагируют на уровне дипломатических заявлений и предупреждений о возможном крахе Атлантического альянса.

Президент США Дональд Трамп вновь усилил давление на Гренландию, настаивая на передаче датской автономной территории под американский контроль. Он утверждает, что остров имеет решающее значение для национальной безопасности США. 11 января Трамп пообещал, что Штаты "так или иначе" возьмут Гренландию под свой контроль, высмеяв ее оборону как состоящую из "двух собачьих упряжек". На борту самолета по пути из Мар-а-Лаго в Вашингтон он добавил: "Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Я этого не допущу".

Гренландия с населением около 57 тыс человек богата неосвоенными запасами полезных ископаемых — нефтью, природным газом, металлами и редкоземельными элементами, оцениваемыми в десятки миллиардов баррелей нефтяного эквивалента и миллионы тонн. Эти ресурсы делают регион стратегически ключевым. Общая сумма ресурсов может варьироваться в промежутке $1-4 трлн. В период "холодной войны" на острове базировались силы США, сейчас осталась только одна база. По договору 1951 года, обновленному в 2004 году, Вашингтон может просто уведомить Данию об отправке дополнительных войск.

Реакция Гренландии и НАТО

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен не критикует прямо Трампа и возлагает ответственность на НАТО: "Наша безопасность и оборона обеспечиваются НАТО. Это фундаментальная и твердая позиция". Его правительство "будет работать над тем, чтобы укрепление обороны Гренландии и вокруг нее происходило в тесном сотрудничестве с НАТО, США и Данией".

12 января правительство в Нууке заявило, что "ни при каких обстоятельствах не может принять" захват острова американскими войсками. Гренландский премьер так передает настроения населения острова: "Мы не готовы снова стать Америкой". Опросы подтверждают: гренландцы категорически против аннексии.

Генсек НАТО Марк Рютте объявил, что альянс работает над "следующими шагами" по укреплению безопасности в Арктике. Дипломаты обсуждают создание новой миссии в регионе, хотя конкретных предложений пока нет. Дания инвестирует в оборону около 90 млрд крон (11 млрд евро) в 2025 году и не возражает против расширения присутствия США.

Дипломатический фронт и позиция Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорит чуть увереннее, чем коллега из Гренландии, но тоже не критикует Трампа. По ее словам, если Вашингтон нападет на Гренландию, "это будет означать конец НАТО". Копенгаген стремится к единому фронту: на этой неделе министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен встретился с гренландским коллегой Вивиан Мотцфельдт, а на 14 января в Вашингтоне запланирована встреча с госсекретарем Марко Рубио. На прошлой неделе прошли видеопереговоры датских и гренландских законодателей.

12 января был анонсирован визит двухпартийной делегации Конгресса США в Копенгаген. Трамп в декабре 2025 года назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии для дипломатических и правовых шагов по изменению статуса острова.

Молчание Европы и смелые предложения

Лидеры ЕС и Великобритании хранят молчание по поводу планов Трампа. На недавнем парижском саммите по Украине Кир Стармер упомянул солидарность с Данией, Эмманюэль Макрон уклонился, а Кая Каллас выразила лишь "крайнюю обеспокоенность". Причины такого поведения связаны с зависимостью ЕС от США в обороне, поддержке Украины и закупках оружия.

Зато евродепутаты предлагают дать жесткий отпор: немецкий "зеленый" Сергей Лагодинский выступает за превентивное размещение войск ЕС. Французский член Европарламента Рафаэль Глюксманн полагает, что постоянная база ЕС "пошлет сильный сигнал Трампу". Другие депутаты из стана левых и социалистов (например, Анна Каваццини) призывают заморозить торговое соглашение ЕС-США, снимающее пошлины на американские автомобили и упрощающее экспорт сельхозпродукции из США в Европу.

Что дальше?

В отличие от Венесуэлы и Ирана, события вокруг Гренландии разворачиваются не так динамично. Стороны пока ограничиваются заявлениями - смелыми из Белого дома и дипломатичными из ЕС, Гренландии и Дании. Несмотря на относительное спокойствие ситуации, ставки здесь выше. Не факт, что Европа будет воевать с США ради богатого острова, да и Трамп тоже вряд ли к этому готов. Однако обострение конфликта ставит под угрозу не только отношения Дании с США, но и всей Европы с Америкой. НАТО действительно угрожает раскол.

На фоне планов Трампа аннексировать остров возможны самые разные сценарии, в том числе предоставление Гренландии независимости. Оппозиция острова уже заявила, что Дания провоцирует распад НАТО, стараясь удержать Гренландию в своем составе.