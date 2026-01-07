Сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФА

Испания занимает первое место по итогам первого в этом году рейтинга ФИФА. Россия располагается на 36-й строчке.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем сайте первый в новом году рейтинг национальных сборных, согласно которому Россия опустилась c 33-й строчки на 36-ю.

Первое место по-прежнему занимает за собой сборная Испания. В топ-3 также входят Аргентина и Франция. Места с 4-е по 10-е занимают Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Марокко, Бельгия, Германия.

Сборная Ирана располагается на 20-й строчке. Турция находится на 25-м месте, Грузия – на 73-м, Армения – на 105-м, Казахстан – на 114-м, Азербайджан – на 127-м, Туркменистан – на 137-м.