Нато Вачнадзе - княжна, ставшая кинозвездой

Первые фильмы с участием Нато Вачнадзе вышли на экраны в начале 1920-х. Хотя ее приход в кино был случайным, актриса сразу стала популярной. Ее называли грузинской Верой Холодной. Талант Вачнадзе ценили Борис Пастернак и Сергей Есенин, Михаил Шолохов и Василий Качалов. Жизнь актрисы трагически прервалась в день ее рождения.

Детство и юность

Родилась будущая киноактриса в Варшаве, где служил ее отец - гусарский полковник князь Георгий Андроникашвили. Вскоре семья вернулась в Тифлис, а через четыре года полк перебросили на Северный Кавказ на борьбу с бандой Зелим-хана. Когда погиб отец, Нато было пять лет.

Я впервые почувствовала ужас смерти

- вспоминала она.

В гимназии любимыми предметами девочки были история и словесность. Иногда она участвовала в спектаклях, но больше всего увлекалась музыкой и любила посещать концерты. Работать Нато начала рано, в 14 лет устроилась на спичечную фабрику, потом была фабрика по изготовлению сапожных мазей, а позже девушка давала уроки музыки.

Как Нато Вачнадзе попала в кино

Приглашение на съемки в Госкинпром Грузии (так тогда называлась студия "Грузия-фильм") для Нато, которая никогда не задумывалась об актерской карьере, стало неожиданностью. Весной 1923 года на ее портрет в уличной витрине фотографа в Тифлисе случайно обратил внимание администратор студии. 19-летнюю Нато разыскали в Гурджаани, где она тогда жила, и предложили сразу две роли: в "Отцеубийце" Амо Бек-Назарова и "Разбойнике Арсене" Владимира Барского.

Приехавший сотрудник киностудии пытался определить ее актерские способности: беседовал с ней, потом предложил спеть, станцевать, "наконец внезапно стукнул по столу так, что задребезжала посуда". "Этим он хотел проверить мои способности "на реакцию извне"", - рассказывала Вачнадзе.

Первые роли

Она признавалась, что поначалу почти ничего не понимала в искусстве кино, поэтому на первой съемке "не испытывала особенного волнения, так как сознание полнейшей неопытности уменьшало чувство ответственности".

Я старалась быть как можно естественнее, исходить только из своих внутренних ощущений

- вспоминала Вачнадзе.

Снимали в то время удивительно быстро. За три месяца оба фильма были полностью готовы и вышли на экраны.

Я не успела даже опомниться: картины с моим участием, расклеенные по городу афиши и плакаты, толпы людей в кинотеатрах!

- рассказывала актриса.

Вскоре ей предложили сняться еще в двух фильмах - на сей раз в "Трех жизнях" и "Убийстве Тариэла Мклавадзе" Ивана Перестиани. Его актриса считала самым опытным из всех грузинских режиссеров той поры. Работая с Перестиани, "я впервые поняла, какое значение имеет правильно подготовленное самочувствие актера при исполнении роли", отмечала Вачнадзе. Роли, сыгранные у этого режиссера, она называла любимыми среди своих первых киноработ.

Портреты Вачнадзе украшали обложки журналов и рекламные плакаты, ее называли грузинской Верой Холодной, сравнивали с Франческой Бертини, итальянской звездой немого кино. Однако саму актрису тяготило закрепившееся за ней амплуа страдающей героини-красавицы.

Чем больше росла моя известность и моя реклама, тем чаще говорила я себе, что должна пережить эту популярность свою и стать действительно актрисой, серьезной, глубокой

- говорила Вачнадзе.

В 1926 году молодые режиссеры Лев Пуш и Николай Шенгелая пригласили ее на главную роль в фильме "Гюлли". Многие отговаривали актрису, считая риском работу с неизвестными кинематографистами. В этой картине она впервые сыграла роль женщины, заявившей активный протест против бесправия. Кстати, оператором "Гюлли" был Михаил Калатозов, будущий знаменитый кинорежиссер, а Шенгелая вскоре стал мужем Вачнадзе.

Звуковое кино

Приход звука в кино изменил требования к актерам - теперь они должны были обладать разборчивой речью и хорошей дикцией. На первое место в кинематографе вышли театральные актеры, имевшие необходимые навыки, и Вачнадзе должна была конкурировать с ними.

Пришлось учиться на ходу, не отставать, вышколить себя

- рассказывала она.

В архиве у сыновей актрисы, известных режиссеров Эльдара и Георгия Шенгелая, хранятся тетради, в которых ее аккуратным почерком записаны фонетические упражнения. Вачнадзе стала одной из немногих звезд немого кино, кто сумел освоиться в кино звуковом, и успешно продолжала сниматься у таких режиссеров, как Михаил Чиаурели, Семен Долидзе, Давид Рондели, Константин Пипинашвили.

Ее талант ценили Борис Пастернак, Сергей Есенин, Василий Качалов, она дружила с Владимиром Маяковским, а Михаил Шолохов видел ее в роли Лушки в "Поднятой целине". В 1933 году писатель вместе с Николаем Шенгелая работал над киносценарием по своему роману. Фильм по предписанию Госкинопрома Грузии Шенгелая должен был поставить совместно с Московским кинокомбинатом, однако по разным причинам съемки не состоялись.

Не только актриса

Когда у Вачнадзе не было ролей, она осваивала другие профессии в кино - работала практикантом, ассистентом. В 1932 году актриса решила поучиться у режиссера-документалиста Эсфири Шуб. Так она стала монтажером, а в экспедициях по стране совершенно по-новому увидела жизнь.

Я приобрела не только прекрасного, инициативного помощника, но и друга до последних дней ее жизни

- говорила о Вачнадзе Шуб.

И вспоминала, как однажды после работы вся группа отправилась в ресторан и наглядно убедилась в популярности актрисы.

Ее шумно приветствовали, посылали к столу цветы, вино, фрукты. Наташе было неловко передо мной

- рассказывала режиссер.

Трагическая гибель

Последний фильм с участием Вачнадзе - "Покорители вершин" - вышел на экраны в августе 1952 года. Актриса погибла в авиакатастрофе на пути из Москвы в Тбилиси. Произошло это 14 июня 1953 года, в тот день ей исполнилось 49 лет.