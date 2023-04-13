Путь в кино Генриха Маляна

Киностудия "Арменфильм" подарила советскому зрителю немало запоминающихся работ: шуточные короткометражки, исторические эпосы, драмы, комедии, мелодрамы, и даже боевики. Авторский стиль советского театрального и кинорежиссера, сценариста Генриха Маляна сложно спутать с чьим-либо другим. Он так и называется – маляновский.

Детство в Телави

Генрих Малян родился 30 сентября 1925 года в Телави в семье директора филармонии Сурена Маляна. По воспоминаниям мастера, город в то время был крохотным, а потому все хорошо знали друг друга. Семья Малянов жила на окраине в доме, который располагался по дороге на кладбище. Отец будущего кинорежиссера был музыкантом и играл на похоронах. Траурные процессии, которые часто мелькали перед глазами маленького Генриха, его нередко пугали. Но именно эмоциональная атмосфера похорон, плачь, слезы, скорбь сформировали у мальчика первичное представление о поведении людей в жизни, которое он позже воплотит в своем авторском понимании театра, где каждый играет свою роль.

Творческий путь

После школы он устроился на только что основанный в Тбилиси авиационный завод, эвакуированный в 1941 году из Таганрога. В годы войны Генрих Малян работал с чертежами для военных истребителей. В 1945 году он переехал в Ереван, который, как ему казалось, был маленьким, тихим городком, едва походившим на столицу союзной республики. Там он окончил Ереванский художественно-театральный институт (мастерская Левона Калантара) и был рекомендован для поступления на Высшие режиссерские курсы при Государственном институте театрального искусства в Москве (ныне ГИТИС), а с 1954 года он начал работать на киностудии "Арменфильм" которой посвятил более 20 лет жизни, параллельно работая режиссером в самых разных театрах АрмССР.

Истоки авторского стиля

Маляновский стиль сформировался еще в юности. Провинциальный город (деревня), где все роли распределены, все реплики заранее известны – это и есть театр Генриха Маляна, воплотившийся сначала на сцене, потом в кино. Режиссер открыл зрителю неведомую ранее Армению, повседневность и ритм ее маленьких городков, деревень, горных пастбищ и виноградников. Успшными работами стали "Парни музкоманды" (1960), "Путь на арену" (1963), "Мнимый доносчик" (1964).

"Треугольник"

В 1967 году в свет выходит кинолента "Треугольник", повествующая о судьбе пяти друзей кузнецов и маленьком подмастерье, которые работают где-то в трущобах Ленинакана. Это работа, по воспоминаниям самого автора, была ему самой близкой, поскольку в каждом из героев фильма были воплощены фрагменты из биографии Маляна. Уже тогда внимательный зритель мог заметить высокую художественность фильма, яркую картинку, в которой были учтены самые мелкие детали кузнечного быта, тщательно подобранные костюмы. Не все то счастье, что мыслиться в мечтах, а то, что есть сейчас в кругу близких людей, и его нужно беречь – главный философский смысл картины "Треугольник".

"Мы и наши горы"

В 1969 году вышла на экраны философская кинокомедия "Мы и наши горы", которая увековечила имена актеров Фрунзика Мкртчяна, Соса Саркисяна, а вместе с ними и режиссера Маляна. Фильм был дублирован на несколько языков. Обилие шуточных и в тоже время глубоких диалогов, театральные сцены переносят зрителя в армянскую глубинку. Комичный эпизод из жизни с участием сельского участкового и пастухов развивает сюжет так, что побуждает зрителя к концу фильма задуматься о честности, справедливости, доброте, труде и о том, что ничем из этого пренебрегать не стоит, даже в самых безобидных ситуациях.

Народный художник

Художник, по мнению Маляна, должен жить тем, чем живет народ, радоваться и сопереживать вместе с ним, интересоваться его проблемами, быть взволнованным и понимать, что волнуют сегодня людей. Тогда он сможет называть себя современным, не прибегая к искусственному осовремениванию своего творчества, не выдумывая несуществующие приметы времени. Киногерои Маляна – отражение жизни, характера, мировоззрения мастера. Персонажи - родные ему люди, отражение провинциального детства, многих лет работы в самых разных уголках Армении, с которой он никогда не хотел расставаться.